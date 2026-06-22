A casi tres años del escándalo del yate, se demora el peritaje de los bienes de Insaurralde

Hace casi tres años, el sábado 30 de septiembre de 2023, la vida de Martín Insaurralde dio un giro de 360° con el inicio del "yategate" luego de que se filtrara un video suyo en redes sociales donde se lo ve a bordo de un yate con la modelo Sofía Clerici en aguas del balneario español de Marbella, España.

Si bien el caso despertó una fuerte indignación y desató una polémica, la cual implicó su renuncia a la jefatura de gabinete bonaerense y el inicio de una causa por enriquecimiento ilícito, el principal implicado aún no fue citado por la Justicia y recién en marzo de este año los peritos de la Corte Suprema iniciaron la auditoria de sus bienes.

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El escándalo, el cual comenzó horas después de que se filtrara su video a bordo del yate "Bandido", tuvo lugar durante las elecciones nacionales de 2023, motivo por el que Insaurralde debió frenar su precandidatura tras llegar dos años antes a la jefatura de gabinete bonaerense, impulsado por Cristina y Máximo Kirchner.

El político se vio envalentonado tras la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas y ante su tensa relación con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que contaba con una preferencia por Carlos Bianco, dándole paso también a su salida de la gestión como concejal acompañando a Federico Otermín en la administración de Lomas de Zamora.

En su momento, Insaurralde también lideró el llamado grupo "Esmeralda", que nucleaba intendentes del Gran Buenos Aires durante la gestión de Cambiemos, para posicionarse como posible gobernador y fue decisivo en la designación del entonces presidente de Loterías y Casinos de la Provincia, Omar Galdurralde.

El viaje, según trascendió, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares entre pasajes, alojamiento y el alquiler del yate.

El armado político y las relaciones que había sabido cultivar Insaurralde se desvanecieron con su caída luego de ser visto a bordo del lujoso yate "Bandido" con Clerici, a quien la Justicia le secuestro unos 600 mil dólares en su domicilio, unos tres meses después de haberse separado de Cirio.

Tras la polémica, la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito registró idas y vueltas, Insaurralde no fue citado y se presentaron demoras en el peritaje de sus bienes, dado que el primer juez de la causa, Ernesto Kreplak, dispuso que el trabajo lo realizaran especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero la fiscalía a cargo de Sergio Mola se opuso argumentando que la decisión se apartaba de lo previsto por la ley.

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Mola sostuvo que debían ser peritos del cuerpo especializado de la Corte Suprema los encargados de la tarea y luego el caso pasó a manos del juez federal Luis Armella. En septiembre de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón a la fiscalía y se reactivó el estudio patrimonial para determinar si existió o no un incremento injustificado de los bienes de Insaurralde.

No obstante, no fue hasta el 22 de marzo de 2026 cuando los peritos del máximo tribunal comenzaron a peritar los bienes del exjefe de gabinete bonaerense imputado en el expediente, a la espera de requerirle a su defensa una "justificación patrimonial".

AS./fl