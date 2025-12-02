Kreplak: "El Gobierno lo que hace es potenciar el discurso antivacunas"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que el Gobierno de Javier Milei "potencia el discurso antivacunas".

"El Estado Nacional decidió que no tiene ninguna responsabilidad respecto de la salud. Una campaña de vacunación no es solo proveer las vacunas, lo cual este Gobierno hace muy mal. Además, vemos faltantes de muchas vacunas y cada vez que faltan son oportunidades perdidas", expresó el funcionario.

"No se financia el costo ni se hacen campañas de difusión y el Gobierno lo que hace es potenciar el discurso antivacunas firmando acuerdos con un confeso, expreso, referente del movimiento antivacunas a nivel mundial que está a cargo de la salud en Estados Unidos y haciendo encuentros en espejo en el Congreso de la Nación", agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA .

El presidente de La Libertad Avanza Chaco defendió el evento antivacunas pero negó que se cuestione la vacunación

“Campaña antivacunas”

"Hay una campaña antivacunas del Gobierno Nacional más un problema la población que viene bajando la tasa de vacunación, de responsabilidad”, sostuvo el ministro.

“Las vacunas del Calendario son obligatorias y las familias tienen que vacunar a sus hijos", recalcó.

"La vacunación viene bajando desde 2016, en pandemia hubo una baja muy significativa y en Provincia logramos que aumente el porcentaje, pero sigue por debajo de lo que era en 2019", analizó.

Rebrote de Covid en Formosa: recomiendan volver al barbijo

Preocupación

"Estamos preocupados porque la falta de vacunación puede hacer aparecer enfermedades que antes no teníamos. Por suerte hemos logrado controlar el brote de sarampión", aseveró Kreplak.

"Estamos tratando de cubrir todo, medicamentos oncológicos, temas de discapacidad que a nosotros nos cuestan muchísimo dinero porque tenemos que hacernos cargo de lo que antes se hacía cargo en Estado Nacional", cuestionó.

"En el COFESA (Consejo Federal de Salud) el planteo que hizo Nación fue el siguiente: 'si en un año teníamos que vacunar a 100, compramos 100 vacunas para vacunar a 100, pero vacunamos 70, el año que viene vamos a comprar 70 así no gastamos plata de más'. En realidad se deberían comprar 130", concluyó.