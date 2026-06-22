A qué juega La Cámpora, según una diputada del kicillofismo

La legisladora Victoria Montenegro analizó la interna del peronismo y salió a respaldar la gestión de Axel Kicillof, en medio de las tensiones que atraviesan distintos sectores del espacio político. A partir de su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), cuestionó las críticas de Máximo Kirchner y sostuvo que el gobernador bonaerense busca construir una alternativa real frente a la crisis social que atraviesa la Argentina, con el foco puesto en recuperar la representatividad política y fortalecer un proyecto nacional sólido y coherente.

La política argentina, actual legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el peronismo, Victoria Montenegro, es hija de desaparecidos durante la última dictadura militar, apropiada ilegalmente cuando era bebé y recuperada por su familia biológica en 2001 tras un proceso de restitución de identidad impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo. Ingresó a la política dentro del espacio kirchnerista y se especializa en temas de derechos humanos, memoria y políticas sociales, con una trayectoria vinculada al trabajo territorial y legislativo dentro del peronismo porteño.

Muy interesados en tu visión de lo que sucedió en Parque Lezama, las críticas a Kicillof hechas por Máximo Kirchner, y sabiendo además tu cercanía con Kicillof, queríamos conocer tu opinión.

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Sí, la verdad es que son tiempos realmente muy, pero muy complejos. Nosotros, muchos de los compañeros y compañeras que estamos muy cerca de Axel, buscamos fortalecerlo primero en la responsabilidad que tiene para conducir la provincia de Buenos Aires y después también en el desafío que asumió de construir una esperanza, porque realmente la situación de la Argentina y de nuestro pueblo es insoportable.

Axel nunca nos convoca a confrontar ni a responder. Hay algún que otro compañero o compañera que cada tanto quizás reacciona, pero la verdad es que el encuentro de la militancia está muy bien y cada uno encuentra su forma de reivindicar, en este caso, a Cristina. Muchos la reivindicamos en nuestras acciones cotidianas, muy cerca del pueblo que no aguanta más.

¿Y qué opinás de lo que decía entonces Máximo Kirchner, diciendo que Kicillof ni siquiera la va a visitar? ¿Cómo sería la forma de reivindicarla? ¿Por qué te parece injusta la crítica de Máximo Kirchner a Kicillof?

Me parece que tiene que ver con este tiempo. A mí, en lo personal, como parte del Movimiento Nacional y Popular, y además de la militancia que durante esos 12 años no solo bancó, sino que cree profundamente en el país que pudimos construir, pero que además asume la responsabilidad del futuro.

Uno a veces siente, en lo personal, que tenemos una responsabilidad de cara al futuro. A veces uno escucha el ataque permanente a Axel; no importa ni siquiera las formas, si va, si no va, si hace, si no hace, si dice, si no dice, y realmente de rato se vuelve insoportable.

Yo admiro mucho la capacidad de Axel, la verdad, porque tiene mucha claridad con respecto a la responsabilidad que le toca y a no desviarse del camino, que tiene que ver con poder estar fuertes el año próximo para que el rumbo de la Argentina sea otro.

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Uno escucha discusiones y a veces parece que están totalmente disociados de lo que le pasó a la gente. Pareciera que no entienden que hay personas que vieron suspendidos sus tratamientos para poder salvar su vida. La cuestión social es insoportable: personas con discapacidad, adultos mayores, infancias. Ver cómo todos los días van saqueando la soberanía argentina, cómo el 20 de junio flamea una bandera que no es la nuestra.

Hay cosas muy graves que están pasando en la Argentina. Yo al menos no entiendo algunas cuestiones.

Yo a Cristina la amo profundamente, incondicionalmente. Cada uno tiene su forma de amar: hay quienes se tatúan de la cabeza a los pies y hay quienes no tenemos tatuajes. Y sin embargo sostenemos un compromiso con coherencia.

A veces creo que algunos compañeros dicen muchas cosas, pero hacen en la práctica todo lo contrario. Si parte de esos discursos se llevaran a la práctica, seguramente estaríamos en una situación distinta. Si la energía no estuviera puesta en erosionar a Axel todo el tiempo y pudiera ponerse en trabajar codo a codo en defensa del pueblo, seguramente estaríamos mejor.

Algunos entendemos que no es el camino y trabajamos todos los días para fortalecer a Axel, y reivindicamos, por supuesto, la inocencia y la libertad de Cristina.

La actitud de Axel sería algo como a lo Gandhi: no responder, poner siempre la otra mejilla. Hay una actitud por parte de él de no responder a los ataques que reciba por parte de los sectores más cercanos a Máximo Kirchner.

Pero Axel no está poniendo la otra mejilla. Axel está construyendo una fuerza política que quiere disputar el año próximo el futuro de la Argentina.

Si uno tiene que trabajar todos los días y ponerle mucha energía y mucho trabajo sostenido a esto, no está poniendo la otra mejilla. Lo que no está haciendo es responder como algunos compañeros quieren que responda. Cada uno tiene su estrategia.

Axel tiene una estrategia claramente, que es fortalecer y construir una fuerza política que pueda disputar el año próximo las elecciones. Y hay compañeros que pareciera que tienen otros planes.

La sensación es que no quieren ganar las elecciones. Nosotros queremos ganar las elecciones.

El planteo podría ser que prefieran tener la suficiente cantidad de diputados y legisladores en general con una lista propia, un peronismo dividido con tal vez el 15% de los votos de la población, y que el objetivo sea ganar bancas, no la elección presidencial porque no la ven ganable.

Creo que volvemos al principio de la conversación. Estamos habitando este tiempo histórico con lecturas diferentes. Hay compañeros que uno percibe, por la acción de cada día, que no están tan preocupados por ganar las elecciones el año que viene. Y nosotros sí.

No es una cuestión personalista, todo lo contrario. Tiene que ver con la responsabilidad de enfrentar este tiempo en el que están poniendo en riesgo la soberanía nacional, nuestros recursos y el futuro, debilitando el proyecto nacional y popular, confundiendo a la militancia y al pueblo.

Quienes tienen coherencia, que yo veo en Axel, sostienen un trabajo desde el primer día. Cuando asumió Milei había compañeros que planteaban esperar, y Axel planteaba que si la propuesta era el ataque al Estado argentino y al pueblo, había un solo lugar: el del lado de la gente.

Es lo que hizo desde el primer día hasta hoy, soportando todo tipo de tensiones y prácticas que pusieron en riesgo el presupuesto de la provincia. No hay un ataque a la persona del gobernador, hay un ataque a la calidad de vida del pueblo bonaerense.

A veces me duele mucho que compañeros que conocemos no estén viendo la monstruosidad que hay enfrente. No hay nada más importante que la patria.

Vuelvo al comienzo: ¿es posible que este sea el razonamiento de que, como no se puede ganar, lo importante sea la cantidad de diputados y senadores, y no ganar a nivel nacional?

Creo que hay compañeros que en lugar de eso, están fuera de eje. Hay algo mucho más grande que uno mismo, que una organización política. El movimiento nacional y popular es mucho más grande que esto.

Somos mucho más grandes que esta mediocridad que estamos viendo. Hoy lo que está en riesgo es la patria. Hay un lugar de comodidad y una práctica de muchos años centrada en la definición de listas.

Nosotros creemos que está en crisis la representación. A veces uno realmente escucha y siente vergüenza. Eso tiene que cambiar y hay que volver a poner en valor la representatividad. Por eso también el desafío al que nos convoca Axel, de no definir desde la centralidad de la ciudad de Buenos Aires, sino recorrer la Argentina, estar cerca de las referencias locales, escuchar qué es lo que pasa en las provincias, pensar juntos una estrategia y, nosotros, los que somos parte del movimiento que está intentando fortalecer al gobernador, queremos dar la pelea y no nos resignamos nunca.

La verdad, y en lo personal te lo digo, hace muy poquito despedimos a Taty Almeida. No están dadas las condiciones, no está dada la correlación de fuerzas, entonces vamos a especular a ver cómo llegamos.

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Nosotros somos hijos de esa historia, de los que abrieron camino cuando no existía nada. Mirá, si nos vamos a poner de rodillas ahora, si vamos a especular con lo posible cuando el pueblo está sufriendo. Nosotros, si nos toca pelear, nos ponemos de pie y salimos a pelear. Y en eso estamos, muchos militantes estamos.

MV