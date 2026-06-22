Asume Adrián Ravier: jura en Casa Rosada y acto de la Fundación Faro

El presidente Javier Milei oficializará el nombramiento de su flamante vocero presidencial, el economista pampeano Adrián Ravier, mediante una agenda de dos eventos clave que comenzará este lunes con la toma de juramento en el Salón Blanco de la Casa Rosada con la jura del sucesor de Manuel Adorni. El martes, Milei dirigirá el acto de la Fundación Faro, el "think tank" que lidera el asesor Santiago Caputo. El evento será el puntapié para el inicio de la actividad del nuevo portavoz presidencial ante la militancia libertaria.

Para cumplir con este reordenamiento, los equipos técnicos de Adorni y de Ravier iniciarán a partir de hoy un breve período de transición en la vocería. De acuerdo con fuentes oficiales, el despliegue formal de la gestión del nuevo funcionario continuará el martes con una presentación política, mientras que su debut en las habituales conferencias de prensa matutinas en la Casa Rosada quedará postergado para la próxima semana.

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Equilibrio político en el entorno de Javier Milei

Ambas presentaciones serán una oportunidad para que Milei equilibre los dos fragmentos de su entorno, en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en el de la Fundación Faro con Caputo.

El gesto de respaldo de Milei hacia la fundación que conduce Agustín Laje se produce en un clima de tensiones internas, apenas días después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Alejandro Ramírez —un funcionario estrictamente alineado con Karina Milei—, iniciara una investigación formal sobre el financiamiento de dicha entidad. La avanzada judicial y administrativa de la IGJ impactó de lleno en la tropa propia del asesor presidencial, el núcleo de militancia digital y política conocido internamente como “Las Fuerzas del Cielo”.

La transición en la vocería y la agenda internacional presidencial

La reorganización del área comunicacional se aceleró debido al desgaste acumulado en el esquema previo. La Casa Rosada buscó apurar la asunción de Ravier para pasar de página tras la salida de Manuel Adorni de las conferencias de prensa, quien de todas formas mantiene su cargo principal como jefe de Gabinete de Ministros a pesar de haber cosechado severas críticas tanto externas como en el propio seno del oficialismo.

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Por otra parte, al jefe de Estado le urge por dejar cerrado y operativo el frente interno de la comunicación gubernamental antes de concentrarse en sus compromisos en el exterior. El próximo miércoles, Milei partirá rumbo a Madrid, España, donde asistirá a una serie de encuentros de carácter empresarial y académico. Posteriormente, el mandatario volará hacia los Estados Unidos para participar en la ciudad de Nueva York de las celebraciones oficiales por el Día de la Independencia, un evento estratégico donde se mostrará nuevamente junto al candidato republicano Donald Trump.

"Un enorme honor": las primeras definiciones de Ravier

Tras oficializarse su nombramiento, el economista y diputado nacional manifestó su "sorpresa y entusiasmo" ante el ofrecimiento del presidente Javier Milei, una propuesta que calificó como un enorme honor y un desafío que encara con la intención de defender las ideas de la libertad. A través de sus redes sociales y en declaraciones periodísticas, el flamante funcionario explicó que su sintonía con el rumbo político y económico de la administración libertaria fue determinante para aceptar el cargo.

En ese sentido, Ravier remarcó que buscará aportar mayor profundidad y contexto a la comunicación oficial, manteniendo un diálogo permanente con la prensa en un escenario de alta deliberación pública.

El desembarco del académico pampeano en Balcarce 50 representa una apuesta de la Casa Rosada por un perfil de sólida formación técnica para oxigenar el relato gubernamental y blindar las medidas económicas frente a las críticas de la oposición. Su llegada se produce para ocupar el estratégico vacío que dejó Manuel Adorni en los atriles diarios, en medio de un ajedrez político que obligó al Ejecutivo a acelerar el recambio. Con el respaldo explícito de la militancia y la dirigencia oficialista tras su mensaje en X, Ravier asume con la premisa de que la tarea de la vocería excede la mera transmisión de decisiones y debe centrarse en explicar los resultados de la gestión.

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