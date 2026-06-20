sábado 20 de junio de 2026
POLITICA
En medio de tensiones

Día de la Bandera, EN VIVO: Con Adorni presente, Javier Milei habla en el acto en Rosario

El Presidente llegó al Monumento a la Bandera este sábado junto a Manuel Adorni, en una celebración en la que la presencia de Victoria Villarruel, pese a no haber sido invitada por Ceremonial, genera expectativas en el oficialismo y posibles cruces simbólicos dentro del propio Gobierno.

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El Presidente Javier Milei llegó al Monumento a la Bandera este sábado junto a Manuel Adorni, en una celebración en la que la presencia de Victoria Villarruel, pese a no haber sido invitada por Ceremonial, genera expectativas en el oficialismo y posibles cruces simbólicos dentro del propio Gobierno.

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