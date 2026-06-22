El intendente de Rosario sobre la participación de Adorni en el acto del Día de la Bandera

La celebración del Día de la Bandera en Rosario dejó definiciones políticas sobre la relación entre el Gobierno nacional y el interior productivo, además de reclamos por infraestructura, seguridad y distribución de recursos. Pablo Javkin se refirió, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), a la participación de Manuel Adorni en la ceremonia encabezada por Javier Milei, admitió que le generó "sensaciones ambivalentes" y remarcó la importancia de preservar la ejemplaridad en la función pública.

El abogado y político argentino, Pablo Javkin, es intendente de la ciudad y fue reelegido para un segundo mandato en 2023. Antes ocupó cargos como concejal de Rosario, diputado provincial de Santa Fe y diputado nacional. Se formó políticamente en el radicalismo universitario. Fue dirigente de la Franja Morada, presidió la Federación Universitaria de Rosario y luego la Federación Universitaria Argentina. Más tarde dejó la Unión Cívica Radical, pasó por la Coalición Cívica ARI y en 2018 fundó su propio espacio político, CREO. Acerca del plano político, Javkin integra actualmente la coalición oficialista santafesina Unidos para Cambiar Santa Fe y mantiene una identidad de perfil progresista y autonomista.

¿Qué sentiste ahí al lado del Presidente, teniendo a tan pocos metros a Manuel Adorni? ¿Qué te pasaba por la mente y por el corazón?

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Sentí sensaciones ambivalentes, para hablarte a corazón abierto. Por un lado, nosotros valoramos mucho en Rosario que el 20 de junio el Presidente esté en la ciudad. Entendemos que el Día de la Bandera debe honrarse en el lugar que Belgrano eligió y, en ese sentido, que el acto cuente con la presencia de las autoridades nacionales para nosotros siempre es valioso. Eso lo quiero destacar.

Por supuesto, nosotros tenemos opinión tomada sobre el caso Adorni. No es algo que nos sucedería a nosotros, no podría pasar eso ni en la provincia ni en el municipio de Rosario. Pero también creo que para nosotros era muy importante priorizar el hecho de que el 20 de junio tengamos autoridades nacionales en Rosario con normalidad.

En la referencia pública de nuestras intervenciones con el gobernador, lo dejamos como un tema de decisión del Presidente. Y sí fue muy impactante. No sé si te llegaron imágenes de todo lo que vino después.

Tuvimos un 20 de junio histórico en la ciudad, una fiesta popular inmensa, la reinauguración del Monumento, que con fondos provinciales pudimos terminar. Estás viendo ahí en las imágenes una fuente que hacía 30 años que no funcionaba. Y tuvimos 350.000 personas disfrutando de un show de Abel Pintos. Así que, desde ese punto de vista, fue una tarde maravillosa, con las tensiones propias del acto oficial de la mañana, como siempre suele suceder.

Tanto vos como el gobernador hablaron del interior productivo, de la importancia de que Santa Fe sea escuchada. ¿Podés compartir con la audiencia esos elementos? ¿Tienen alguna expectativa de ser escuchados​?

Nosotros tenemos muy claro que la Argentina tiene que escuchar al interior productivo para salir de algo que se repite hace mucho tiempo. Un país que genera los recursos en una geografía y los invierte en otra. Un país que, de algún modo, se sostiene con los recursos del interior, pero cuyas decisiones se centran en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Y esa situación que la Argentina atraviesa hace mucho tiempo es la que luego genera las crisis. Porque si vos dependés del interior productivo, pero la infraestructura en el interior productivo se deteriora, como está pasando hoy con un estado de las rutas nacionales que realmente no recuerdo que se haya dado jamás, con una situación vinculada a las inversiones en energía y en el desarrollo de las infraestructuras básicas para producir, se genera una concentración donde los recursos se producen, con una coincidencia entre la "vaca viva", que es hoy el campo y el interior productivo, y Vaca Muerta, que es la promesa que tiene la energía de la Argentina, lejos del núcleo de decisiones y lejos del núcleo de inversiones del Estado nacional.

Entonces creo que vamos, de nuevo, a una anunciada repetición de los males que tiene el país. Y eso se lo planteamos con mucho respeto. Entiendo que deberíamos ser escuchados por el Congreso. En algún momento el origen de los legisladores debería pesar. Y hay muchos temas en la Argentina de gestión práctica, que hoy no tienen atención.

Te doy un ejemplo como intendente: las ciudades manejamos gran parte del transporte público de pasajeros en la Argentina. Lo estamos haciendo sin subsidios nacionales, con incumplimiento de la ley de combustibles, que es la que establece cómo se deberían repartir esos fondos, sin ayuda alguna al cambio de matriz energética. Por ejemplo, la compra de colectivos a GNC la estamos haciendo con esfuerzo propio y además pagando 10,5% de IVA en la prestación de ese servicio, que por supuesto jamás podríamos descargar.

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Como estos, hay muchos ejemplos muy directos, muy concretos, que lamentablemente hoy no tienen espacio de escucha.

También destacaste allí la lucha que dio Rosario contra la inseguridad. ¿Cómo fueron los avances y cómo está hoy la situación?

En eso hay un reconocimiento, un ejemplo de lo que yo te decía. Cuando se aborda un tema, hay trabajo conjunto, todos los niveles del Estado se alinean y los poderes del Estado se alinean, los resultados son muy directos y, me animo a decir, rápidos. En 2024 Rosario empezó a salir de 10 u 11 años de crecimiento de la violencia urbana que en 2022 y 2023 llegó a límites de casi 300 homicidios en la ciudad.

Para que tengas una comparación, en 2022, al 20 de junio, que era el Día de la Bandera, teníamos casi 140 homicidios. Este año llevamos 30. Ciento cuarenta contra 30. Y venimos en esa línea ya hace tres años.

Teníamos una provincia que no tenía ley de narcomenudeo, de microtráfico. La competencia era federal. Dos de los tres jueces federales están con causas penales: uno preso y otro acaba de ser destituido y probablemente vaya preso.

Teníamos comprado el referí en materia de persecución al delito, con un juez que además tenía como contador al mismo contador de uno de los jefes narcos. Teníamos una bajísima presencia de las fuerzas federales. No teníamos sistema acusatorio en nuestra Justicia federal y tuvimos un ministro de Seguridad que dijo que los narcos habían ganado.

Eso sí cambió, y cambió mucho en un trabajo conjunto, principalmente con la decisión del gobernador Pullaro de cambiar leyes, disponer policías y recursos, y con un muy buen apoyo de la ministra Bullrich en su momento, de la ministra Monteoliva ahora y del ministro Cúneo Libarona a la hora de la implementación del proceso acusatorio.

Y eso lo planteamos y lo reconocimos en el acto porque es un ejemplo de hacia dónde la Argentina podría ir si pone los problemas sobre la mesa y los recursos para solucionarlos, y no la discusión vacía, de grieta y confrontación permanente que muchas veces se da en el país.

La semana pasada entrevistamos a una legisladora del PRO que creo que es candidata y te compite por la Intendencia. En una carta abierta le pidió al Presidente que no llevara a Adorni. ¿El hecho de que el Presidente haya llevado a Adorni reduce enormemente las posibilidades electorales de La Libertad Avanza en Santa Fe y en Rosario en particular? ¿Cómo es el clima político de cara a 2027?

Creo que hay muchos otros factores que influyen, pero lo quiero correr de la especulación electoral. Está mal. La ejemplaridad es un valor importante.

Me animo a decirte que incluso es lo que le dio gran fuerza al Presidente a la hora de ganar su elección. Entonces, no pueden suceder estas cosas. Creo que la ejemplaridad es fundamental.

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La Argentina no puede entrar en una competencia para ver a quién le encuentran más billetes, que parece ser donde estamos estos días. La Argentina tiene que salir de eso. Tiene que haber ejemplaridad.

Nosotros estamos haciendo hoy en Rosario, junto a la provincia, el plan de obra pública probablemente más grande de la historia de la ciudad. Rosario tiene 300 millones de dólares en obras en desarrollo. ¿Sabés por qué? Porque se cuida el mango y porque no se roba.

MV/ff