Un domingo gris y frío marcará el ritmo en la región, ideal para quedarse en casa: la temperatura mínima se ubicará en los 7°C mientras que la máxima llegará a los 15°C bajo un cielo cubierto.

El invierno se presentará oficialmente en Rosario y el Gran Rosario con condiciones de marcada estabilidad, cielos cubiertos y un ambiente predominantemente fresco. La ausencia de sol directo y la persistencia de una masa de aire húmedo condicionarán las actividades al aire libre durante todo este domingo, consolidando una jornada típica de la estación fría.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas de la jornada registrarán marcas térmicas frías, con una temperatura que rondará los 7°C en las áreas urbanas y descenderá aún más en los sectores suburbanos. La humedad promedio se mantendrá elevada, en el orden del 68%, un factor clave que potenciará la sensación invernal para quienes transiten por las inmediaciones del Monumento a la Bandera o la zona costera. No se prevén precipitaciones significativas, limitándose la probabilidad de lluvias aisladas a un escaso 10%.

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Anticipan lluvias fuertes y un episodio de ciclogénesis para esta semana: las provincias más afectadas

Hacia la tarde, el termómetro ascenderá paulatinamente hasta alcanzar la máxima prevista de 15°C, bajo la influencia de vientos leves provenientes del sudoeste que soplarán a unos 6 km/h. Este flujo de aire acentuará el enfriamiento en la zona de islas y a lo largo del Río Paraná, donde las ráfagas se percibirán con mayor intensidad.

En localidades vecinas como Funes y Roldán, el panorama continuará dominado por una densa cobertura nubosa que impedirá el paso de la radiación solar.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas vigentes por tormentas ni vientos fuertes para el sur santafesino durante este domingo. No obstante, las estaciones locales mantendrán el monitoreo sobre los accesos viales que conectan a San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución, debido a la posible formación de bancos de niebla matinales que reducirán la visibilidad en las rutas de la región.

Alerta amarilla y ola polar en Argentina: frío extremo y heladas en siete provincias

El panorama meteorológico se presentará uniforme en todo el Cordón Industrial y los departamentos linderos, repitiendo el patrón de abundante nubosidad y amplitudes térmicas acotadas. El viento del cuadrante sudoeste dominará la circulación general de la atmósfera baja, garantizando que el aire frío se consolide en los centros urbanos del sur provincial sin generar fenómenos de riesgo para la población.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el inicio de la semana laboral anticipa la continuidad del cielo mayormente nublado y el sostenimiento de las bajas temperaturas en toda el área metropolitana. El viento del río mantendrá el ambiente húmedo y fresco en superficie, demorando el regreso del sol y estirando estas condiciones invernales sin variaciones térmicas de relevancia de cara a los días subsiguientes.