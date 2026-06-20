El Día de la Bandera se presentará con condiciones de marcada estabilidad atmosférica en toda la región. El frío consolidará su presencia durante las primeras horas de la jornada, exigiendo abrigo obligatorio para quienes asistan a los actos oficiales. No obstante, el sol aportará un leve alivio térmico hacia la tarde, garantizando un desarrollo ideal de las actividades al aire libre planificadas en la ciudad y el Gran Rosario.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con el termómetro marcando apenas 5°C en las áreas urbanas, registrándose valores inferiores en Funes y Roldán debido al enfriamiento radiativo. La humedad relativa se ubicará en el orden del 92%, factor que incrementará sensiblemente la sensación de frío en la zona de la costa del Paraná y la zona de islas. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán en un rotundo 0% a lo largo de todo el día.

Alerta amarilla y ola polar en Argentina: frío extremo y heladas en siete provincias

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Durante la tarde, el viento soplará leve desde el sector norte y noreste con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. Esta rotación de la masa de aire favorecerá que la temperatura máxima alcance los 15°C bajo un cielo que lucirá parcialmente nublado. Cerca del Monumento a la Bandera, las ráfagas ribereñas generarán un ambiente fresco pero agradable para caminar.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitirá alertas por tormentas ni vientos fuertes para los departamentos San Lorenzo, Constitución y Caseros. Localidades vecinas como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda compartirán este escenario de nubosidad variable y marcado descenso térmico, con mínimas que se consolidarán cerca de los 4°C en las áreas estrictamente rurales del sur provincial.

Anticipan lluvias fuertes y un episodio de ciclogénesis para esta semana: las provincias más afectadas

La visibilidad en las autopistas a Buenos Aires y Santa Fe, así como en la Ruta Nacional 33, permanecerá buena y sin obstrucciones severas. Únicamente se registrarán algunos bancos de neblina aislados de manera muy matinal en los valles bajos cercanos al Río Paraná, los cuales se disiparán rápidamente con la salida del sol, permitiendo una circulación vehicular completamente segura y fluida.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el domingo, la nubosidad irá en gradual aumento y el cielo terminará mayormente cubierto, con una mínima de 7°C y una máxima que descenderá a los 13°C. El viento persistirá desde el sector este/noreste, aportando mayor humedad desde el río; no obstante, las condiciones generales continuarán estables y el riesgo de lluvias se mantendrá bajo durante el comienzo de la próxima semana en toda la región.