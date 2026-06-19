El invierno golpea la puerta de Rosario y el Gran Rosario con un marcado descenso térmico que cambia el ritmo de la ciudad. El aire polar ingresa con fuerza desde el sur y obliga a salir con abrigo pesado. Durante toda la jornada, las bajas temperaturas dominarán el panorama urbano y rural, transformando este viernes en el día más frío de la semana.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas del día registrarán valores muy bajos, con una humedad que roza el 85% y acentúa el frío en la piel. Hacia la tarde, el sol brillará con fuerza en el cielo despejado, pero el viento del cuadrante sur impedirá que el termómetro suba más allá de los 11°C, manteniendo un ambiente marcadamente invernal.

Clima viernes 19 de junio

En la zona de la costa del Paraná y cerca del Monumento a la Bandera, las ráfagas se sentirán con mayor intensidad, elevando la sensación de frío. En localidades vecinas como Funes y Roldán, la ausencia de nubosidad facilitará la formación de heladas suburbanas matinales, aunque la probabilidad de lluvias se mantendrá en un absoluto 0%.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitirá alertas por tormentas ni bancos de niebla para el sur santafesino, garantizando una visibilidad excelente en las rutas hacia San Lorenzo y Villa Constitución. Sin embargo, las autoridades viales recomendarán circular con precaución debido al congelamiento parcial del rocío en las banquinas durante la madrugada.

¿Cuál es el pequeño pez que es vital para alimentar al mar patagónico?

El Cordón Industrial y Casilda compartirán estas condiciones de tiempo seco, estable y muy frío bajo la influencia de un potente sistema de alta presión. Las familias que planeen actividades en la zona de islas deberán abrigarse de forma térmica, ya que el río Paraná replicará el viento helado sin ningún tipo de reparo edilicio.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

El fin de semana profundizará este escenario de bajas temperaturas con mínimas que rozarán los 2°C en toda la región. El viento rotará levemente al este hacia el domingo, aportando algo de humedad desde el río, pero el alivio térmico tardará en llegar y el invierno consolidará su dominio absoluto durante los próximos días.