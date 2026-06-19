jornada de este viernes comenzó con una mañana fresca y bancos de niebla que se disiparon lentamente hacia el mediodía. En este momento, el termómetro marca 16°C en la Ciudad de Buenos Aires, con una humedad elevada que domina el ambiente. El pronóstico actualizado para CABA y el AMBA indica que la tarde mantendrá condiciones de estabilidad, sin precipitaciones previstas para el resto de la jornada.Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 19 de junio

El cielo se mantendrá mayormente nublado durante lo que resta de la tarde, lo cual impedirá que la temperatura suba considerablemente. Los vientos leves del sector este aportarán un aire fresco que se sentirá con mayor intensidad durante el regreso a casa. No se esperan fenómenos meteorológicos severos ni lluvias aisladas, por lo que las actividades al aire libre podrán realizarse con normalidad en toda la zona metropolitana.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el sol vuelve a aparecer en el AMBA tras las lluvias de la madrugada

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Para el cierre de la jornada, la temperatura descenderá progresivamente hasta alcanzar unos 12°C hacia la noche. La nubosidad tenderá a persistir, manteniendo un ambiente frío y húmedo característico de esta época del año. Se recomienda a quienes circulen por el AMBA abrigarse adecuadamente, dado que la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad relativa y a la ausencia de radiación solar directa.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no registra actualmente Avisos a Corto Plazo (ACP) ni alertas de nivel amarillo o naranja para el Área Metropolitana de Buenos Aires. La situación meteorológica se presenta estable en gran parte de la región central, aunque se recomienda siempre verificar las actualizaciones oficiales si tenés pensado viajar hacia el interior de la provincia de Buenos Aires en las próximas horas.

En otras regiones del territorio nacional, las condiciones presentan mayor inestabilidad. Se observa la presencia de fenómenos de viento intenso en la zona cordillerana de la Patagonia, mientras que en el noreste argentino persisten condiciones de tiempo nublado con temperaturas más templadas. Es fundamental que los viajeros sigan de cerca los reportes locales, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar drásticamente entre las distintas provincias.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Para mañana sábado, las condiciones del tiempo presentarán una leve mejoría en cuanto a la nubosidad, permitiendo el ingreso de algunos rayos de sol hacia el mediodía. Las temperaturas serán similares a las de hoy, con una mínima cercana a los 10°C y una máxima que llegará a los 17°C. Será un inicio de fin de semana fresco, ideal para disfrutar bajo un cielo algo más despejado.