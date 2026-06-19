El ingreso de un marcado frente de aire fresco consolidará las condiciones invernales en toda la región. Durante este viernes, el cielo se presentará mayormente soleado en las primeras horas, lo que favorecerá algunas caminatas breves, aunque la intensidad del viento limitará la permanencia confortable al aire libre. La nubosidad irá en aumento hacia la noche.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El termómetro marcará un techo de 13°C por la tarde, mientras que el viento del sudoeste se mantendrá activo a unos 17 mph, aportando una sensación térmica notablemente inferior. El cielo lucirá despejado y soleado durante la mañana, pero la cobertura nubosa ganará terreno al finalizar el día, alcanzando un estado mayormente nublado hacia la madrugada siguiente.

Clima viernes 19 de junio

Esta masa de aire frío afectará con rigor a la zona costera y al Puerto, donde el oleaje se sentirá con fuerza. De igual manera, en los sectores continentales más elevados como Sierra de los Padres y la localidad de Batán, las primeras horas del día registrarán heladas aisladas y sensaciones térmicas que demandarán abrigo pesado para quienes transiten la vía pública.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Los mapas del Servicio Meteorológico Nacional no reportan alertas meteorológicas vigentes por tormentas ni vientos extraordinarios para el partido de General Pueyrredon. No obstante, las oficinas de Defensa Civil recomiendan precaución a las embarcaciones menores debido al viento constante del cuadrante sudoeste que agitará las aguas de toda la Costa Atlántica bonaerense durante gran parte de la jornada.

¿Cuál es el pequeño pez que es vital para alimentar al mar patagónico?

La estabilidad general se replicará en los municipios vecinos. En Miramar y las localidades balnearias de Mar Chiquita y Villa Gesell, el cielo acompañará la misma tendencia: sol pleno en la primera mitad del día y un incremento de nubes bajas al aproximarse la noche, manteniendo el ambiente sumamente frío pero libre de precipitaciones significativas.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las proyecciones anticipan la continuidad del aire polar sobre toda la franja costera. Durante el sábado y el domingo, las temperaturas mínimas se mantendrán muy bajas, consolidando el ambiente invernal ideal para recorrer los paseos gastronómicos techados y las propuestas culturales locales, mientras que el viento rotará levemente mitigando de a poco las ráfagas costeras.