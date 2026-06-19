El viernes se presentará con un ambiente netamente invernal en el sudoeste bonaerense. Un frente de alta presión garantizará la ausencia de precipitaciones durante toda la jornada, aunque el cielo lucirá mayormente cubierto por nubosidad variable. El viento del sector oeste mantendrá una intensidad moderada, otorgando una tregua tras las fuertes ráfagas registradas a mitad de semana.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El termómetro marcará un piso muy frío en las primeras horas, situándose en los 3°C, para luego ascender hasta una máxima estimada en 13°C durante la tarde. El viento soplará de manera sostenida desde el oeste con velocidades de entre 13 y 15 kilómetros por hora, manteniendo una sensación térmica baja en toda la región urbana.

Clima viernes 19 de junio

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las extensiones rurales de General Cerri, la nubosidad se presentará en aumento con el correr de las horas. La humedad se ubicará en torno al 60%, lo que evitará la formación de nieblas densas en los accesos viales, asegurando una visibilidad óptima en el centro bahiense.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no regirán alertas tempranas por tormentas o vientos fuertes para hoy en el sector costero ni continental. En localidades vecinas como Punta Alta y Médanos, el panorama meteorológico copiará las condiciones de la ciudad cabecera, con marcas térmicas que oscilarán entre los 3°C y los 13°C.

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Hacia el este profundo, la zona de Monte Hermoso experimentará condiciones muy similares, con vientos que rotarán levemente hacia el noroeste al caer la noche. La red de estaciones meteorológicas locales de la Bolsa de Cereales ratifica que las áreas productoras tendrán una jornada calma, ideal para las labores agrícolas programadas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el sábado, el viento rotará al sector norte y presentará ráfagas intensas que alcanzarán los 50 kilómetros por hora. Esta rotación favorecerá un incremento de la inestabilidad durante la mañana, con probabilidades de lluvias aisladas que rondarán entre el 10% y el 40%, antes de un domingo que devolverá la estabilidad para el fin de semana.