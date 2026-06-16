El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas, que rige en algunas provincias del norte del país. Esto se debe a que se acerca una ola polar y las temperaturas mínimas llegarán a ser menores a 10°C, mientras que las máximas no pasarán los 18°C.

Por otro lado, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantendrá estable pero frío toda la semana. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hay 40% de probabilidad de precipitación únicamente para el jueves por la tarde.

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Alerta amarilla: Cuáles son las provincias afectadas

Según el SMN, esta semana la ola polar afectará a zonas centrales de Sante Fe, Entre Ríos, Corrientes y el norte de Misiones. En ellas, la temperatura mínima será de 2°C, con sensación térmica de 1°C. Sin embargo, hay advertencias de que las temperaturas podrían alcanzar los 0°C.

Según el SMN, esta semana la ola polar afectará a zonas centrales de Sante Fe, Entre Ríos, Corrientes y el norte de Misiones.

El mayor frío se podrá observar en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, donde la mínima alcanzará -1°C y la máxima los 15°C. Debido a esto, el instituto recomienda exponerse lo menos posible a las temperaturas, ya que pueden afectar a la salud, especialmente de las personas con factor de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

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En el caso del AMBA, como bien se mencionó anteriormente, el frío se extenderá hasta el fin de semana. Mañana, la mínima en la Ciudad de Buenos Aires será de 6°C y la máxima, de 15°C. El viento proveniente del noroeste circulará entre 23 y 31 km/h y no hay probabilidad de lluvia.

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El día más frío de la semana será el jueves, que además de tener probabilidad de lluvia, la máxima solo alcanzará los 13°C. Por otro lado, la mayor temperatura se registró este martes 16 de junio, con una máxima de 18°C.

JSM / EM