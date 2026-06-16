El invierno anticipado consolidará su presencia durante toda la jornada en Rosario y el Gran Rosario. Un potente sistema de alta presión generará un marcado descenso térmico que transformará el ritmo habitual de la ciudad. Los rosarinos necesitarán abrigo grueso desde las primeras horas para enfrentar un aire de origen polar que llegará directamente desde el sur del territorio nacional.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas del día presentarán temperaturas sumamente bajas, con registros que rozarán los 3 °C en las zonas urbanas y descenderán aún más en áreas periféricas como Funes y Roldán. La humedad ambiente se mantendrá en niveles medios, lo que evitará la formación de bancos de niebla espesos, garantizando una visibilidad de diez kilómetros en las autopistas y rutas principales de la región.

Clima martes 16 de junio

Sobre la costa del Río Paraná y en la zona de islas, el viento del cuadrante sur soplará con intensidad moderada, aumentando de manera considerable la sensación de frío. En el Monumento a la Bandera y todo el Cordón Industrial, las ráfagas alcanzarán los 25 kilómetros por hora, manteniendo el cielo mayormente despejado pero con una atmósfera decididamente invernal que persistirá de la tarde a la noche.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantendrá bajo vigilancia el sur santafesino debido a las bajas temperaturas, aunque no emitió alertas de gravedad por tormentas ni precipitaciones. En localidades vecinas como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda, el riesgo principal se concentrará en la formación de heladas tempranas en sectores suburbanos y rurales, donde el termómetro tocará la línea del cero de forma puntual.

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Los conductores que transiten por los accesos interurbanos deberán circular con extrema precaución durante la mañana debido a la presencia de escarcha sobre las calzadas secundarias. Las condiciones climáticas seguirán estables en todo el departamento Rosario, descartándose por completo cualquier probabilidad de lluvias, lo que asegurará un cielo limpio pero con un ambiente riguroso que obligará a mantener encendidos los sistemas de calefacción.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana anticipa la continuidad de este patrón invernal sobre la región. El viento rotará levemente hacia el este, aportando algo de humedad desde el río, lo que generará un ligero incremento de la nubosidad hacia el fin de semana, aunque las temperaturas máximas difícilmente superarán los 14 °C hasta el próximo lunes.