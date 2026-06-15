Estados Unidos con miras al eclipse solar total 2026 en España: “Será un espectáculo celestial”

A poco más de un mes del esperado eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, la expectativa crece tanto en Europa como Estados Unidos, dónde miles de astrónomos, científicos y aficionados a la observación viajarán a España para poder presenciarlo. La directora científica de la Agencia Espacial Europea (ESA), Carole Mundell, celebró: “Será un espectáculo celestial extraordinario y una oportunidad única para conectar a la sociedad con la exploración del universo”.

Las autoridades españolas estiman que el fenómeno astronómico atraerá a cientos de miles de visitantes nacionales e internacionales. Hoteles, observatorios y centros de divulgación científica comenzaron a preparar actividades especiales para recibir a los turistas interesados en el fenómeno.

Eclipse solar total 2026: cuándo ocurrirá, dónde podrá verse y por qué será uno de los eventos astronómicos del año

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La llegada de astrónomos de Estados Unidos, Europa y otras regiones del planeta, con los expertos de la ESA como anfitriones del evento, promete convertirse en una verdadera celebración internacional de la ciencia.

Eclipse solar total 2026

La directora de observación pública del Planetario Adler de la ciudad de Chicago, Michelle Nichols, expresó que “es una experiencia que transforma por completo la percepción del cielo. La temperatura desciende, aparecen estrellas brillantes y el horizonte adquiere colores crepusculares en todas las direcciones”.

Los especialistas consideran que se tratará de uno de los acontecimientos científicos y turísticos de mayor relevancia del año, con millones de observadores distribuidos a lo largo del recorrido de la sombra lunar.

El eclipse solar total es considerado como “uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de la década”

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 ya es considerado uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de la década, su rareza y espectacularidad convierten cada evento en una oportunidad irrepetible para la ciencia y millones de personas.

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Diversas universidades estadounidenses y europeas han confirmado que desplegarán equipos de investigación para registrar imágenes de alta resolución de la corona solar y estudiar variaciones en la atmósfera terrestre durante el oscurecimiento.

Eclipse solar total en España el próximo 12 de agosto

La jefa directiva de la ESA, Carole Mundell “Los eclipses totales nos brindan una ventana excepcional para observar la corona solar y comprender mejor los procesos físicos que influyen en el clima espacial y afectan incluso a las tecnologías que utilizamos diariamente en la Tierra”.

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Según Mundell, el eclipse solar total de agosto de 2026 también servirá para fortalecer la cooperación internacional entre observatorios, universidades y agencias espaciales de Europa y América del Norte.

PM