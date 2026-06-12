Eclipse solar total: los tres fenómenos que se podrán observar en los instantes previos y posteriores el próximo 12 de agosto

El próximo 12 de agosto, millones de personas tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol. En España se podrán ver tres fenómenos astronómicos que se desprenderán del espectáculo central: las perlas de Baily, el anillo de diamante y las protuberancias solares. Los especialistas destacan que los momentos inmediatamente anteriores y posteriores al oscurecimiento total ofrecen los momentos más asombrosos.

Astrónomos de todo el mundo preparan observaciones especiales para registrar estos eventos fugaces, que además proporcionan información valiosa para el estudio de la atmósfera solar.

Eclipse solar total 2026: cuándo ocurrirá, dónde podrá verse y por qué será uno de los eventos astronómicos del año

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La astrónoma norteamericana y directora de observación pública del Adler Planetarium de Chicago, Michelle Nichols, explicó que “los segundos que rodean la totalidad son probablemente los más emocionantes para cualquier observador. Es allí donde aparecen estructuras y efectos ópticos imposibles de apreciar en condiciones normales”.

Numerosos observatorios desplegarán instrumentos para analizar la estructura coronal, medir campos magnéticos y estudiar el origen del viento solar.

Eclipse solar total 2026

El eclipse solar total será visible de forma total en una estrecha franja del hemisferio norte, mientras que numerosas regiones lo podrán observar de manera parcial.

Las perlas de Baily

Pocos segundos antes de que el Sol quede completamente cubierto, pequeños puntos brillantes parecen encenderse alrededor del borde lunar. Este efecto recibe el nombre de perlas de Baily en honor al astrónomo británico Francis Baily, quien describió detalladamente el fenómeno en el siglo XIX.

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Las perlas se producen porque la superficie de la Luna no es perfectamente lisa. Sus montañas, valles y cráteres permiten que los últimos rayos solares se filtren a través de pequeñas aberturas, generando una sucesión de destellos luminosos.

"Las perlas de Baily muestran la complejidad del relieve lunar. Cada eclipse produce una secuencia ligeramente diferente porque depende del ángulo exacto desde el cual observamos el borde de la Luna", señaló el astrónomo Fred Espenak, conocido internacionalmente como "Mister Eclipse" por sus investigaciones sobre estos fenómenos.

El anillo de diamante

Cuando queda visible un único punto brillante del Sol junto a la tenue corona solar, aparece uno de los momentos más fotografiados de cualquier eclipse total: el anillo de diamante.

La imagen recuerda a una joya brillante engarzada en un aro luminoso. El efecto dura apenas uno o dos segundos antes y después de la totalidad.

Según los especialistas, este fenómeno marca la transición entre las fases parciales y la oscuridad total.

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Eclipse Solar total

"El anillo de diamante es una de las señales visuales más impactantes que puede experimentar un observador. Es el instante en que el eclipse alcanza su máxima espectacularidad", afirmó el astrofísico Jay Pasachoff, investigador del Williams College y uno de los mayores expertos mundiales en eclipses solares.

Las protuberancias solares

Durante la totalidad también pueden observarse las protuberancias solares, enormes estructuras de plasma que emergen desde la superficie del Sol siguiendo las líneas de su campo magnético.

La astrónoma e investigadora de la Universidad de Londres, Lucie Green, describió que “las protuberancias permiten observar directamente la actividad magnética del Sol. Son estructuras gigantescas que normalmente quedan ocultas por el brillo de la fotosfera”.

A través de telescopios adecuados o fotografías de alta resolución suelen apreciarse como arcos o llamas rojizas que sobresalen del borde solar.

Estas formaciones pueden alcanzar decenas de miles de kilómetros de altura y contienen partículas extremadamente calientes.

PM / ds