El cielo de la Patagonia argentina volverá a convertirse en escenario de uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de las próximas décadas. El 2 de octubre de 2027 se producirá un Eclipse Solar Anular que atravesará distintos puntos del planeta y tendrá a la localidad chubutense de Trevelin dentro de la denominada “franja de anularidad”, el sector exacto donde podrá observarse el famoso “anillo de fuego”.

Seis minutos de oscuridad plena: así será el eclipse solar más largo del siglo

La expectativa comenzó a crecer tanto entre aficionados a la astronomía como en el sector turístico internacional. Especialistas ya anticiparon que miles de viajeros podrían llegar al sur argentino para presenciar el fenómeno desde una de las regiones con mejores condiciones climáticas y menor contaminación lumínica del continente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ubicada en la cordillera de Chubut, cerca del Parque Nacional Los Alerces, Trevelin empezó a posicionarse como uno de los destinos más privilegiados del mundo para seguir el eclipse. El fenómeno ocurrirá cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol, aunque sin llegar a cubrirlo por completo. Esa diferencia de tamaño aparente dejará visible un aro luminoso alrededor de la sombra lunar, generando la imagen que popularmente se conoce como “anillo de fuego”.

Cómo será el Eclipse Solar Anular 2027

El eclipse anular es uno de los fenómenos más buscados por observadores astronómicos y fotógrafos debido a su espectacularidad visual. A diferencia de un eclipse total, en este caso una parte del Sol permanece visible incluso en el punto máximo del evento.

La explicación científica se relaciona con la distancia entre la Luna y la Tierra. Cuando el satélite natural se encuentra más alejado de nuestro planeta, su tamaño aparente resulta insuficiente para cubrir completamente el disco solar. El resultado es una circunferencia brillante que rodea la silueta oscura de la Luna.

Anillo de fuego en el cielo: cuándo es el eclipse solar anular de febrero 2026 y cómo verlo

La franja desde donde podrá verse el anillo de fuego suele ser relativamente estrecha, por lo que las ciudades ubicadas dentro de ese corredor adquieren relevancia internacional durante meses e incluso años previos al evento.

En el caso argentino, Trevelin aparece como uno de los puntos más destacados por sus condiciones geográficas y climáticas. Sus cielos despejados, el aire seco y los paisajes abiertos de la cordillera generan un entorno ideal para la observación astronómica.

Trevelin, el pueblo patagónico que se prepara para recibir al mundo

La localidad, conocida por su herencia galesa y su cercanía con algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia, comenzó a prepararse para una posible llegada masiva de turistas.

Luna roja 2026: Argentina tendrá un lugar privilegiado para observar el eclipse lunar total

Desde el sector turístico local ya analizan actividades especiales vinculadas con la astronomía, entre ellas observaciones guiadas, campamentos astronómicos, charlas científicas y experiencias colectivas para seguir el eclipse desde distintos puntos panorámicos de la región.

Además del atractivo astronómico, Trevelin buscará mostrar toda su oferta turística durante esos días. El pueblo combina naturaleza, aventura y cultura en un entorno que cada año atrae a visitantes nacionales e internacionales.

Entre sus principales atractivos aparecen:

- Los campos de tulipanes más grandes de Argentina.

- Senderos de trekking y circuitos de montaña.

- Lagos, ríos y cascadas patagónicas.

- Cabalgatas y actividades al aire libre.

- Casas de té de tradición galesa.

- Gastronomía regional.

- Cultura mapuche tehuelche.

- La cercanía con el Parque Nacional Los Alerces.

El auge del turismo astronómico en la Patagonia

En los últimos años, el llamado turismo astronómico ganó terreno en distintos países gracias al creciente interés por fenómenos como eclipses, lluvias de meteoros y auroras. Regiones con baja contaminación lumínica y cielos limpios comenzaron a convertirse en destinos estratégicos para este tipo de experiencias.

La Patagonia argentina reúne muchas de esas condiciones. Por eso, especialistas del sector ya consideran que el eclipse de 2027 podría generar un fuerte movimiento turístico en ciudades cordilleranas y pueblos del sur.

Experiencias similares ocurrieron en otros eclipses recientes alrededor del mundo, donde hoteles y alojamientos agotaron sus reservas con varios meses de anticipación. En algunos destinos, incluso se organizaron festivales científicos, transmisiones internacionales y actividades educativas vinculadas con el fenómeno.