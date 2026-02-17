Eclipse solar: el "anillo de fuego" apareció este 17 de febrero sobre la Antártida

El martes 17 de febrero se produjo un acontecimiento tan impactante como inusual, luego de que el eclipse solar anular o también denominado como “anillo de fuego” se hizo visible en el cielo de la Antártida, ofreciendo una postal astronómica tan espectacular como remota. Aunque no pudo observarse en la mayor parte del territorio de América del Sur, si pudo ser visualizado por expedicioness científica y bases polares que registraron el hecho.

Los eclipses solares no son visibles desde todo el planeta al mismo tiempo. Solo una franja específica conocida como “zona de anularidad”, puede apreciar el anillo completo. En este caso, la trayectoria del eclipse solar se desplazó principalmente sobre el océano Austral y sectores del continente antártico.

Un nuevo cometa descubierto por los astrónomos puede acercarse hasta 1,4 millones de kilómetros del Sol

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta fase, conocida como anularidad , duró poco más de dos minutos y fue visible a lo largo de un corredor remoto de 616 kilómetros de ancho del continente antártico que contiene la estación de investigación Concordia, que alberga a menos de cien científicos y visitantes a la vez.

Eclipse solar anular

La ubicación geográfica del fenómeno explica por qué el evento tuvo una escasa visibilidad. A diferencia de otros acontecimientos de este tipo que cruzan grandes ciudades o regiones densamente pobladas, tuvo lugar en una de las zonas más inhóspitas y habitadas del planeta.

“Anillo de fuego”: ¿Cómo y cuándo se produjo el eclipse solar?

El eclipse solar anular del 17 de febrero se concretó cuando el disco lunar se deslizó entre el Sol y la Tierra durante su fase de luna nueva . La alineación se produjo cuando la Luna pasó por un punto distante en su órbita elíptica, lo que la hizo parecer más pequeña de lo habitual en el cielo terrestre.

Eclipse solar anular: el “anillo de fuego” que iluminará los cielos australes este 17 de febrero

El “anillo de fuego” comenzó a las 4:56 a. m. Hora Estándar del Este (EST), cuando la Luna amplió su superficie del disco solar, transformando su ardiente orbe en una creciente brillante, antes de sumergirse por completo en su ardiente extensión.

Un recordatorio de la dinámica del sistema solar

Más allá del espectáculo visual, el eclipse anular del 17 de febrero vuelve a poner en perspectiva la precisión de los movimientos astronómicos. Estos fenómenos pueden predecirse con décadas, e incluso siglos de anticipación gracias a modelos matemáticos extremadamente precisos.

Eclipse solae anular

Anillo de fuego en el cielo: cuándo es el eclipse solar anular de febrero 2026 y cómo verlo

Aunque esta vez el escenario fue la Antártida, futuros eclipses recorrerán otras regiones del planeta, permitiendo que millones de personas vivan la experiencia en primera persona.

El “anillo de fuego” sobre el continente blanco fue, en definitiva, un recordatorio de que incluso en los rincones más aislados de la Tierra, el cielo continúa ofreciendo fenómenos capaces de combinar belleza, ciencia y asombro.

PM / EM