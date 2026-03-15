El próximo eclipse solar total tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Este fenómeno astronómico se producirá cuando la Luna se interponga exactamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre y ocultando por completo el disco solar. La trayectoria de la totalidad comenzará en el norte de Siberia, avanzará por el Polo Norte y atravesará sectores de Groenlandia e Islandia antes de ingresar a la península ibérica.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que la franja de totalidad, donde el día se convertirá brevemente en noche, tendrá un ancho variable. En el punto de mayor duración, localizado frente a la costa noroeste de Islandia, la fase total se extenderá por 2 minutos y 18 segundos. Este evento despertó un interés científico particular debido a que sucede tras un período de alta actividad solar en el ciclo número 25.

Trayectoria y visibilidad en el territorio europeo

En España, el eclipse ingresará por la costa cantábrica durante la tarde y cruzará el país en dirección sureste. Ciudades como Gijón, Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza y Castellón de la Plana se encuentran dentro de la ruta de la umbra. La visibilidad dependerá de la baja altitud del Sol sobre el horizonte, ya que el fenómeno ocurrirá pocos minutos antes del atardecer en gran parte de la península.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España detalló que en ciudades como Valencia o Palma de Mallorca la totalidad se percibirá de forma limítrofe. En Madrid y Barcelona, el eclipse será parcial profundo, con una cobertura del disco solar que superará el 90%. Los observadores en Islandia tendrán una ubicación privilegiada, ya que la capital, Reikiavik, se encuentra dentro de la franja de oscuridad total.

Condiciones científicas y observación de la corona solar

Durante la fase de totalidad, los especialistas podrán observar la corona solar, que es la atmósfera exterior del Sol, usualmente invisible por el brillo de la fotósfera. Los investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) señalaron que este eclipse es una oportunidad para estudiar el comportamiento de las eyecciones de masa coronal y el viento solar. El uso de anteojos con certificación ISO 12312-2 será obligatorio para la observación directa fuera de la totalidad.

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La duración de la totalidad disminuirá a medida que la sombra avance hacia el sureste. Mientras que en el norte de España la oscuridad durará cerca de un minuto y 40 segundos, en la zona de las Islas Baleares el tiempo se reducirá sensiblemente. La última vez que un fenómeno de estas características atravesó España fue en 1905, lo que motivó la preparación de infraestructuras logísticas y meteorológicas en las regiones afectadas.

La Red Española de Astronomía inició la coordinación con municipios locales para gestionar la llegada masiva de observadores internacionales. Se espera que las condiciones climáticas en agosto, caracterizadas por cielos despejados en el centro y sur de Europa, favorezcan la visión del evento. Sin embargo, la posición baja del Sol en el horizonte genera riesgos de obstrucción por edificios o relieves montañosos en áreas urbanas.

El evento concluirá su recorrido sobre el mar Mediterráneo, al este de las Islas Baleares, donde la sombra abandonará la superficie terrestre al ponerse el sol. Los registros de la Unión Astronómica Internacional indican que este eclipse forma parte de la serie Saros 126. El próximo eclipse total de sol que tocará suelo europeo después de este evento está previsto para el 2 de agosto de 2027.