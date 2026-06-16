El mediodía arrancó con una marcada rotación de vientos hacia el sector sur, lo que limpió la nubosidad residual de la mañana. Actualmente, el termómetro registró 13°C en la región capital y se espera que la máxima toque los 15°C en las próximas horas. La tendencia para el resto de la jornada consolidará condiciones estables y un ambiente mayormente seco.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 16 de junio

La nubosidad disminuirá de manera definitiva durante la tarde, dando paso a un cielo completamente despejado. Esta situación permitirá que el sol mitigue el viento del sudoeste, ofreciendo un regreso a casa agradable dentro de los parámetros invernales. No se registrarán probabilidades de lluvias para lo que resta de la jornada en ningún punto del aglomerado urbano.

Clima en Mar del Plata: leve repunte térmico y tarde ventosa en la Costa Atlántica

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Hacia la noche, la ausencia de nubes acelerará el enfriamiento térmico de forma drástica. El termómetro caerá hasta los 8°C al cierre del día, por lo que se sentirá un frío intenso en los barrios periféricos del Conurbano. Te recomiendo salir con abrigo reforzado si planeás actividades nocturnas, ya que la sensación térmica será aún más baja.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) por ráfagas intensas y visibilidad reducida en el sur de la provincia de Buenos Aires. En la Costa Atlántica, el panorama se presentó muy inestable desde temprano, con chaparrones aislados y un mar embravecido que complicó las actividades portuarias y la circulación en rutas provinciales.

Clima en Rosario: el frío polar se instala en la región con heladas matinales y viento del sur

En el resto del territorio nacional, el frente frío golpeó con fuerza la región patagónica, donde rigen alertas amarillas por nevadas persistentes en la zona cordillerana. Por su parte, las provincias del norte argentino mantuvieron temperaturas templadas durante el mediodía, aunque el ingreso de la masa de aire frío provocará un desplome térmico generalizado a partir del anochecer.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La próxima jornada comenzará con un amanecer gélido y heladas suburbanas debido al enfriamiento que se consolidará esta noche. Mañana miércoles el cielo lucirá algo nublado, con vientos del sector este que aportarán mayor humedad. Aunque la máxima no superará los 14°C, la estabilidad meteorológica se mantendrá, garantizando otro día sin precipitaciones en toda la región metropolitana.

LV/fl