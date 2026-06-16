La estabilidad atmosférica dominará la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes 16 de junio. Tras un inicio de semana marcado por un ambiente marcadamente invernal, el posicionamiento de altas presiones brindará un respiro temporario en las condiciones generales de la región antes del desmejoramiento previsto para los próximos días.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se registran alertas vigentes por fenómenos extremos ni lluvias inminentes para el conglomerado urbano más poblado del país. La atención meteorológica de las próximas horas se centrará principalmente en el comportamiento de los vientos y en el paulatino aumento de la cobertura nubosa hacia el final de la jornada.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy martes 16 de junio

Para este martes, el organismo oficial proyecta una temperatura máxima que alcanzará los 17°C durante las primeras horas de la tarde, mientras que la mínima se ubicó en los 7°C en el área urbana de CABA. El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado, con una humedad promedio alta que rondará el 77%, un factor que modificará levemente la sensación térmica en zonas abiertas.

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Clima martes 16 de junio

Los vientos predominarán del sector noroeste durante la mañana, con intensidades leves de entre 16 y 18 kilómetros por hora, rotando hacia el oeste de cara a la tarde y noche. En la Capital Federal no se contemplan probabilidades de precipitaciones, lo que facilitará los traslados y las actividades al aire libre planificadas para el transcurso del día.

La amplitud térmica mostrará diferencias geográficas notorias con los distintos cordones del Gran Buenos Aires. Hacia la zona sur y oeste del Conurbano, localidades como Ezeiza y Mariano Acosta registraron mínimas periféricas inferiores, en torno a los 5°C, debido a la menor densidad edilicia que caracteriza a esas regiones bonaerenses.

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En el norte del Gran Buenos Aires, las marcas máximas se acoplarán a los valores de la Ciudad Autónoma, alcanzando techos de 17°C bajo un ambiente que se percibirá fresco pero agradable. Hacia la noche, el incremento de nubosidad y la rotación del viento generarán un enfriamiento progresivo, estabilizando los termómetros en los 12°C.

Alertas y clima en el resto de Argentina

En el plano nacional, el mapa del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional muestra un escenario de relativa calma en la mayor parte de las provincias argentinas. Los sistemas de alta presión predominan en la franja central del territorio, garantizando cielos despejados o con nubosidad variable desde la provincia de La Pampa hasta el sur de la provincia de Córdoba.

Ambiente que se percibirá fresco pero agradable

Únicamente se observan condiciones de inestabilidad moderada en la región patagónica, afectando el oeste de la provincia de Chubut y de la provincia de Santa Cruz, donde el ingreso de sistemas frontales de origen pacífico mantendrá ráfagas de viento del sector oeste. El resto de las capitales norteñas mantendrán temperaturas máximas estacionales acordes a la época del año.

La provincia de Buenos Aires expone matices térmicos típicos de junio en sus principales centros urbanos. En la ciudad de La Plata la máxima se ubicará en 17°C con mínima de 6°C, mientras que en la costa atlántica, específicamente en Mar del Plata, el termómetro registrará valores más acotados con una máxima estimada de 16°C y vientos del sudoeste.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis de la tendencia para los próximos días anticipa un quiebre definitivo en las condiciones meteorológicas del AMBA. Para el miércoles 17 de junio se prevé un retroceso en las marcas térmicas, con una máxima que caerá a los 14°C y una mínima de 7°C, producto de una rotación clave de los vientos hacia el sector sudeste.

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La mayor complicación meteorológica llegará durante la jornada del jueves 18 de junio, cuando el ingreso de una masa de aire muy húmedo potencie la inestabilidad. El pronóstico oficial señala altas probabilidades de lluvias aisladas hacia la tarde-noche del jueves, acompañadas de un ambiente frío con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 13°C.

El cierre de la semana laboral mantendrá el cielo mayormente cubierto durante el viernes 19 de junio, con un remanente de inestabilidad del 10% de probabilidad de lloviznas matinales. Los modelos dinámicos analizados por Meteored sugieren que la masa de aire frío se consolidará de cara al fin de semana, manteniendo un escenario plenamente invernal sobre el centro del país.