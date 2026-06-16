El frío intenso dará una breve tregua en la costa bonaerense gracias a una rotación temporaria de los vientos hacia el cuadrante norte durante la mañana. Esto permitirá disfrutar en Mar del Plata de algunas caminatas en las primeras horas, aunque la nubosidad irá en aumento y el viento del sudoeste cobrará mayor fuerza hacia la tarde, refrescando el ambiente de forma marcada.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La Feliz comenzará la jornada con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que ascenderá paulatinamente desde una mínima de 6°C hasta alcanzar el techo de los 16°C tras el mediodía. En la zona del Puerto y las playas céntricas, el viento se sentirá leve por la mañana, promediando los 15 km/h desde el noroeste, lo que facilitará las actividades portuarias y el movimiento comercial temprano en General Pueyrredon.

Clima martes 16 de junio

Hacia la tarde y la noche, las condiciones cambiarán debido a la rotación del viento hacia el sudoeste, el cual incrementará su intensidad con velocidades sostenidas de hasta 26 km/h. Este flujo marítimo generará un marcado descenso de la sensación térmica en sectores abiertos como Batán y el área de Sierra de los Padres, donde la cobertura nubosa impedirá que el sol entibie el suelo durante la tarde.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

La situación en las localidades vecinas presentará un panorama similar, con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones. Los municipios de Mar Chiquita, Miramar y Villa Gesell registrarán temperaturas máximas que rondarán los 15°C, bajo la constante influencia de las corrientes de aire provenientes del sector costero que caracterizan a esta región de la Provincia de Buenos Aires.

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En cuanto a las advertencias oficiales, los reportes de Defensa Civil de General Pueyrredon no emitieron alertas meteorológicas de gravedad para este día, ya que las ráfagas permanecerán dentro de los parámetros normales para la época invernal. De todas formas, las autoridades recomiendan precaución en la navegación costera debido al incremento del oleaje que causará el viento del sudoeste durante la noche.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las perspectivas para el próximo fin de semana anticipan una nueva entrada de aire frío que hará descender los termómetros de manera drástica en toda la región. El cielo se mantendrá mayormente cubierto tanto el sábado como el domingo, con temperaturas máximas que difícilmente superarán los 13°C y vientos persistentes del sector sur que exigirán abrigos pesados a todos los residentes y visitantes.