La jornada de este martes en Bahía Blanca presentará condiciones climáticas estables en toda la zona portuaria y el área urbana, con un ambiente netamente invernal. La presencia de un centro de alta presión garantizará un cielo mayormente despejado durante gran parte del día, alejando cualquier probabilidad de precipitaciones inmediatas, aunque la baja temperatura se hará sentir desde las primeras horas.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El termómetro marcará registros mínimos que rondarán los 6°C, por lo que el abrigo resultará indispensable para quienes circulen temprano. Con el correr de las horas, el sol ganará protagonismo y la temperatura máxima ascenderá hasta los 14°C en el centro bahiense. Los vientos soplarán de forma constante desde el sector noroeste, con velocidades medias de entre 15 y 27 km/h, incrementando levemente la sensación de frío.

Clima martes 16 de junio

En la zona costera de Ingeniero White y en las parcelas rurales de General Cerri, la combinación de una humedad cercana al 60% y las brisas continentales generará un panorama fresco pero agradable para las actividades operativas. Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional descartan lluvias para estas localidades, manteniendo una visibilidad óptima y una atmósfera limpia durante toda la tarde y la noche.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

Hacia los distritos vecinos del sudoeste bonaerense, el panorama meteorológico exhibirá un comportamiento similar, sin alertas vigentes por tormentas ni fenómenos severos. En Punta Alta y la villa balnearia de Monte Hermoso, el viento del noroeste aportará ráfagas moderadas, mientras que los termómetros registrarán marcas térmicas idénticas a las de la cabecera distrital, consolidando una tarde plenamente estacional.

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En la zona de Médanos y los campos monitoreados por la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, el cielo despejado beneficiará las labores agrícolas, aunque se anticipa un marcado enfriamiento hacia el final del día. La estabilidad atmosférica predominará en toda la franja rural, donde las temperaturas nocturnas descenderán rápidamente hasta rozar los 4°C, preparando el terreno para una madrugada de miércoles sumamente gélida.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para los días venideros, las condiciones meteorológicas sufrirán modificaciones debido a la rotación de los vientos hacia el cuadrante sur, lo que provocará un nuevo descenso de las marcas térmicas mínimas para el miércoles. Hacia el final de la semana corta, el ingreso de nubosidad y el incremento de la inestabilidad abrirán las puertas a una mayor probabilidad de precipitaciones dispersas de cara al próximo sábado.