El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, nieve y ráfagas de 100 km/h en 8 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 11 de junio una serie de alertas meteorológicas de niveles naranja y amarillo para ocho provincias argentinas, ante el avance de un severo frente de inestabilidad climática.

Los fenómenos meteorológicos previstos incluyen tormentas intensas con caída de granizo, nevadas persistentes que acumularán importantes volúmenes y ráfagas de viento del oeste que podrían alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora.

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Las provincias afectadas por este escenario de clima adverso son Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Tucumán y Misiones. La combinación de estos factores climáticos genera un panorama de alta peligrosidad, con capacidad de daño material y riesgo inminente de interrupción momentánea de las actividades cotidianas en las regiones delimitadas.

La mayor preocupación de los especialistas radica en la cordillera de la Patagonia, donde rige una alerta naranja por nevadas fuertes que afecta de manera directa al oeste de Río Negro y Chubut. De acuerdo con el reporte oficial, se esperan acumulados de nieve de entre 40 y 60 centímetros, cifras que pueden ser ampliamente superadas en las cotas más altas del relieve cordillerano.

Vientos huracanados en la cordillera y tormentas en el norte

La situación de inestabilidad también se traducirá en un fuerte temporal de viento que mantiene bajo alerta amarilla a las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El ente oficial detalló que los vientos del sector oeste soplarán de forma sostenida con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, pero las ráfagas destructivas treparán hasta los 100 km/h en sectores del suroeste mendocino y áreas cordilleranas de la Patagonia.

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La provincia de Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales revisten características de severidad local. Los especialistas advierten por la presencia de abundantes lluvias en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y la probabilidad de caída de granizo.

En paralelo, zonas específicas del norte de Catamarca y Tucumán permanecen bajo monitoreo estricto por lluvias persistentes y condiciones de mal tiempo generalizado. Ante la magnitud del evento meteorológico, las autoridades de Defensa Civil de las distintas jurisdicciones provinciales instaron a la población a extremar los cuidados.

Para los habitantes de los sectores bajo alerta por tormentas, el protocolo de emergencia sugiere limpiar desagües y sumideros domiciliarios para evitar anegamientos rápidos. Asimismo, se aconseja desconectar los aparatos eléctricos y cortar el suministro de energía en el caso extremo de que el agua ingrese a los hogares durante las precipitaciones.