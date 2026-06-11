Artemis III: la NASA defiende la elección de cuatro astronautas hombres para su nueva misión

La reciente presentación de la tripulación de la misión Artemis III, el programa con el que la NASA busca concretar el regreso de seres humanos a la superficie lunar, generó un intenso debate dentro y fuera de la comunidad espacial. El motivo no fue únicamente la relevancia de la misión, sino la composición del equipo seleccionado: los cuatro astronautas designados son hombres.

La NASA presentó hoy la tripulación de la misión Artemis III, que volará en 2027

La agencia anunció que la tripulación estará integrada por los astronautas estadounidenses Randy Bresnik, quien será el comandante de la misión; Frank Rubio y Andre Douglas, como especialistas de misión; y el astronauta italiano Luca Parmitano, representante de la Agencia Espacial Europea (ESA), quien actuará como piloto.

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La selección despertó cuestionamientos por parte de divulgadores científicos, profesionales del sector aeroespacial y usuarios en redes sociales, quienes señalaron la ausencia de mujeres en una misión considerada histórica para la exploración humana del espacio.

La respuesta de la NASA ante las críticas

Frente a las reacciones generadas tras el anuncio, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, defendió públicamente el proceso de selección y rechazó las interpretaciones que vinculan la composición de la tripulación con una exclusión de género. "No creo que nadie deba leer demasiado en esto", afirmó Isaacman durante una conferencia con periodistas realizada después de la presentación oficial de la misión.

El funcionario recordó además que la última promoción de candidatos a astronautas incorporada por la NASA estuvo compuesta por más de un 50% de mujeres, y sostuvo que la prioridad de la agencia continúa siendo conformar los equipos más preparados para cumplir los objetivos de cada misión.

Según explicó Isaacman, la Oficina de Astronautas de la NASA evalúa una amplia variedad de factores antes de definir una tripulación. Entre ellos figuran la experiencia operativa, la formación técnica, el trabajo previo en programas espaciales específicos, la disponibilidad de los astronautas y las necesidades concretas de cada misión.

La NASA anunciará los cuatro astronautas elegidos para la histórica misión Artemis III

El administrador señaló que muchas de las personas que criticaron la decisión podrían desconocer que existen otros equipos en entrenamiento para futuras misiones, incluidos astronautas que actualmente reciben preparación especializada para operaciones sobre la superficie lunar.

La NASA insiste en que las decisiones no responden a criterios políticos, sino a requisitos operativos extremadamente complejos que buscan maximizar las probabilidades de éxito de cada vuelo.

Quiénes son los astronautas elegidos para Artemis III

La tripulación seleccionada reúne una amplia trayectoria dentro de la exploración espacial. Randy Bresnik participó anteriormente en vuelos del transbordador espacial y misiones de larga duración en la Estación Espacial Internacional (ISS). También ocupó cargos de liderazgo dentro de la propia NASA.

Luca Parmitano, por su parte, fue comandante de la ISS y es uno de los astronautas europeos con mayor experiencia en operaciones orbitales. Frank Rubio se convirtió en una figura destacada de la exploración espacial tras completar una permanencia récord de 371 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional, la más extensa realizada por un astronauta estadounidense en una única misión.

Andre Douglas será el único integrante debutante del grupo. Sin embargo, ya había sido seleccionado previamente como suplente para Artemis II y participó activamente en los preparativos del programa lunar.

Experiencias extremas que marcaron sus carreras

Dos de los astronautas seleccionados enfrentaron situaciones especialmente críticas durante sus carreras espaciales. En 2013, Parmitano sobrevivió a un incidente durante una caminata espacial cuando comenzó a ingresar agua dentro de su casco, un episodio considerado uno de los momentos más peligrosos de la historia reciente de las actividades extravehiculares.

Rubio, en tanto, debió prolongar inesperadamente su misión orbital luego de que la nave que debía traerlo de regreso a la Tierra sufriera una fuga de refrigerante, obligándolo a permanecer varios meses adicionales en el espacio. Estas experiencias son valoradas por la NASA como ejemplos de capacidad de adaptación, manejo de crisis y resiliencia operativa.

Una misión con fuerte perfil de pruebas técnicas

Especialistas de la agencia señalaron que Artemis III tendrá un importante componente de validación tecnológica. Los astronautas deberán interactuar con los sistemas que permitirán futuras operaciones lunares, incluidos los módulos de alunizaje desarrollados por empresas privadas como SpaceX y Blue Origin.

Debido a esa complejidad, la experiencia en vuelo, pruebas aeronáuticas y operaciones militares habría sido uno de los factores centrales durante la selección. Los cuatro integrantes de la misión poseen antecedentes en las Fuerzas Armadas y acumulan miles de horas de experiencia en aeronaves de alta exigencia.

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Bob Hines, astronauta de la NASA y miembro suplente de Artemis III, también defendió la decisión adoptada por la agencia. Aunque reconoció la importancia de la diversidad dentro del programa espacial estadounidense, señaló que esta puede manifestarse de múltiples formas y no únicamente a través del género.

La biografía de los integrantes refleja distintos orígenes culturales y familiares. Bresnik posee ascendencia eslovena, Parmitano representa a Italia dentro de la ESA, Rubio es hijo de inmigrantes salvadoreños y Douglas es afroamericano.

Según Hines, la Oficina de Astronautas actual es una de las más diversas en la historia de la agencia. La controversia también se produce en un contexto político particular. Durante los últimos años, la NASA había destacado públicamente su intención de llevar a la Luna a la primera mujer y a la primera persona de color como parte del programa Artemis.

Sin embargo, algunos de esos mensajes fueron eliminados posteriormente de materiales oficiales y páginas institucionales tras cambios de orientación política dentro del gobierno estadounidense.

A pesar de ello, la agencia reiteró en distintas oportunidades que las modificaciones en el lenguaje institucional no implicaban cambios automáticos en las futuras asignaciones de tripulación.

En declaraciones realizadas en años anteriores, la astronauta sostuvo que el cuerpo de astronautas actual refleja mucho mejor la diversidad de la humanidad que durante la era Apolo y consideró que cualquier misión moderna de la NASA inevitablemente incorpora esa representación.