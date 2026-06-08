La NASA anunciará los cuatro astronautas elegidos para la histórica misión Artemis III

La expectativa científica internacional se trasladó a las sedes de la administración espacial estadounidense. La NASA se prepara para revelar la identidad de la próxima generación de astronautas que protagonizarán el programa de exploración lunar.

La presentación oficial se llevará a cabo mañana a las 11:00 EST (16:00 GMT), momento en que la agencia espacial comunicará los nombres de los cuatro astronautas seleccionados para integrar la tripulación a bordo de la misión Artemis III, planificada de forma oficial para el año 2027.

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El objetivo del proyecto Artemis III

El objetivo central de este viaje espacial consistirá en trasladar a los tripulantes hacia la órbita terrestre baja con el fin de evaluar y supervisar de manera directa cómo los nuevos módulos de aterrizaje lunares de la NASA completan el acoplamiento con la nave espacial Orión.

La complejidad técnica del vuelo generó una fuerte consideración interna. A través de una publicación oficial en la red social X, la propia NASA calificó este próximo vuelo experimental como "una de las misiones más complejas de la historia" aeroespacial debido a las maniobras requeridas.

Respecto al equipamiento tecnológico que se pondrá a prueba en la órbita baja, la agencia espacial mantiene bajo reserva los detalles finales. Sin embargo, los reportes indican que dichos módulos de aterrizaje podrían ser provistos por la firma SpaceX, de Elon Musk, por Blue Origin, de Jeff Bezos, o de manera conjunta por ambas corporaciones.

El objetivo central de este viaje espacial consistirá en trasladar a los tripulantes hacia la órbita terrestre baja con el fin de evaluar y supervisar de manera directa cómo los nuevos módulos de aterrizaje lunares de la NASA completan el acoplamiento con la nave espacial Orión.

Hasta el momento, las autoridades de la agencia espacial resguardan bajo absoluto silencio la lista definitiva de los profesionales considerados para la operación. Pese al hermetismo, las particulares características técnicas de la navegación en órbita baja sugieren que determinados perfiles poseen claras ventajas comparativas.

Los principales candidatos técnicos y el factor de experiencia en la nave Orión

Entre los profesionales con mayores posibilidades regulatorias se destaca el Dr. Andre Douglas, de 40 años, quien cuenta con el antecedente inmediato de haber sido seleccionado como miembro de la tripulación de reserva durante la pasada preparación de la misión Artemis II.

Aquella designación previa le permitió a Douglas entrenarse junto a la tripulación principal y adquirir un nivel de experiencia único en el conocimiento de la cápsula tripulada Orión, la cual volverá a ser utilizada en los lanzamientos programados para el período 2027.

Otra postulación relevante corresponde a la Dra. Jessica Meir, de 48 años, una veterana que acumula 205 días en órbita terrestre baja dentro de la Estación Espacial Internacional (EEI) y que actualmente se desempeña como comandante a bordo de la ISS para la misión SpaceX Crew-12.

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La lista de los perfiles analizados por los especialistas técnicos incluye también al experimentado piloto militar Randolph 'Komrade' Bresnik, de 58 años. El veterano ejerce actualmente como Asistente del Jefe de la Oficina de Astronautas para la Exploración de la agencia.

Bresnik acumula más de 7.000 horas de vuelo en diversas aeronaves y posee un rol clave en la gestión del desarrollo de los sistemas que operan más allá de la órbita baja, lo que lo posiciona para supervisar los acoplamientos desde la cápsula Orión.

En el cupo de científicas con antecedentes directos sobresale la Dra. Jessica Watkins, de 38 años, una destacada geóloga que se convirtió en la primera mujer negra en servir en la EEI en una misión de larga duración, registrando un total de 170 días en el espacio.

Por su parte, Stephanie Wilson, de 59 años, aparece como la ingeniera con más años de servicio tras haber sido seleccionada por la institución en 1996. Wilson es veterana de tres vuelos espaciales a bordo de transbordadores y suma más de 42 días de experiencia en órbita.

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Finalmente, el análisis de los especialistas no descarta la inclusión de Victor Glover, de 50 años, quien ya operó como piloto en Artemis II. Desde el punto de vista histórico, la NASA recordó que no existen normativas que prohíban la reutilización de astronautas en diferentes etapas del programa lunar.

Glover destaca como la única persona en el mundo con experiencia real pilotando la cápsula Orión en maniobras de aproximación. Durante su anterior vuelo, utilizó la etapa de propulsión criogénica intermedia como objetivo, una destreza idéntica a la que demandará el acoplamiento con los sistemas de SpaceX y Blue Origin.

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