Se retira Andrew Morgan, el astronauta récord de los paseos espaciales de la NASA

El brigadier general del ejército estadounidense Andrew R. Morgan oficializó este jueves su retiro de la NASA tras una carrera de 12 años para reincorporarse a tiempo completo al servicio militar activo. El anuncio marcó el cierre de la etapa civil de uno de los ingenieros de vuelo con mayor permanencia en órbita dentro de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Durante su permanencia en la agencia, el militar acumuló hitos operativos vinculados tanto a la infraestructura orbital como a la investigación de la física de partículas. Un comunicado oficial emitido por la NASA confirmó que Morgan acumuló un total de 272 días en el espacio y completó más de 4.300 órbitas terrestres.

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El eje de su trayectoria científica se centró en las actividades extravehiculares (EVA). El oficial efectuó siete caminatas espaciales que sumaron 45 horas y 48 minutos fuera de la estructura principal, el registro de tiempo más extenso alcanzado por un astronauta estadounidense en una única misión continua en toda la historia de la exploración espacial de ese país.

Cuatro de las siete salidas al vacío orbital que realizó el ingeniero estuvieron dedicadas por completo a reparar el Espectrómetro Magnético Alfa (AMS), un detector de física de partículas diseñado para buscar evidencias de antimateria y materia oscura en el universo.

La complejidad técnica de las intervenciones sobre el AMS requirió herramientas diseñadas exclusivamente para la misión, dado que el instrumento no se pensó originalmente para recibir mantenimiento humano en órbita. Estas maniobras recibieron la calificación de ser las más desafiantes desde las reparaciones del telescopio espacial Hubble.

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Tras su regreso a la Tierra el 17 de abril de 2020 a bordo de la nave Soyuz MS-15, Morgan desempeñó funciones como jefe de la rama de soporte de la oficina, oficial de operaciones de tripulación y comandante del destacamento del Ejército.

¿Quién es Andrew Morgan?

Nacido en Morgantown, Virginia Occidental, pero criado en New Castle, Pensilvania, Morgan ingresó a la NASA en agosto de 2013 como parte de la vigesimoprimera clase de astronautas.

Previo a su selección, se graduó en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y obtuvo el título de médico especialista en medicina de emergencias en la Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados. Prestó servicios en unidades de operaciones especiales del Ejército en misiones desplegadas en Irak, Afganistán y África.

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En sus últimos dos años de carrera, Morgan cumplió funciones asignadas en el Atolón de Kwajalein como comandante de la guarnición militar local y asesor militar principal para el embajador de los Estados Unidos en la República de las Islas Marshall.

Su traspaso definitivo al ámbito de la defensa nacional se consolidó al asumir la jefatura de White Sands Missile Range, el campo de pruebas de misiles. Durante las expediciones 60, 61 y 62 en la Estación Espacial Internacional, el militar operó como ingeniero de vuelo a cargo de la puesta a punto de sistemas críticos de acoplamiento comercial.