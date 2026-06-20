El viento del noroeste marcará la jornada con ráfagas moderadas, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 13°C y la mínima se ubicará en los 6°C.

El fin de semana largo comenzará con condiciones plenamente invernales en toda la costa, por lo que resultará indispensable salir con abrigo extra si planean caminatas. A pesar del cielo parcialmente soleado y la presencia de nubes intermitentes durante la tarde, la estabilidad reinará en la región y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en un escaso 10%.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzará con un ambiente sumamente fresco en los alrededores de General Pueyrredón y la zona portuaria, donde el viento soplará de manera constante desde el cuadrante noroeste a unos 26 kilómetros por hora (16 mph). Esta brisa continental incrementará la sensación de frío en las áreas expuestas al mar, obligando a los trabajadores del Puerto y a los vecinos a abrigarse fuertemente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Anticipan lluvias fuertes y un episodio de ciclogénesis para esta semana: las provincias más afectadas

Hacia el mediodía y la tarde, el cielo alternará entre momentos despejados y pasajes de abundante nubosidad. En los sectores serranos de Sierra de los Padres y en la vecina localidad de Batán, se registrarán registros térmicos similares, consolidando un panorama estable pero riguroso en toda La Feliz, ideal para disfrutar de la gastronomía local bajo techo.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, no se registrarán alertas vigentes por parte de Defensa Civil en General Pueyrredon ni en las localidades vecinas de la Costa Atlántica para esta jornada. Ciudades balnearias como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell compartirán este ambiente frío y mayormente seco, con vientos que no superarán las intensidades normales para la época estacional.

Alerta amarilla y ola polar en Argentina: frío extremo y heladas en siete provincias

La costa atlántica lucirá un mar relativamente calmo debido a la dirección del viento terral, lo que traerá alivio tras los días de fuerte oleaje. Los municipios costeros mantendrán un monitoreo constante, pero las previsiones descartan cualquier tipo de sudestada o temporal que altere el orden público o complique las actividades conmemorativas del 20 de junio.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las perspectivas para el domingo indicarán la continuidad de este patrón invernal, con nubosidad variable y temperaturas que no superarán los 14°C en la región. El sol asomará de forma intermitente, ofreciendo un alivio térmico breve durante las primeras horas de la tarde, consolidando un fin de semana ideal para el descanso de turistas y residentes.