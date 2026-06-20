El ingreso de una masa de aire húmedo desde el sector noroeste generará condiciones de inestabilidad durante las primeras horas de este sábado en toda la región urbana y portuaria. Los bahienses vivirán el inicio astronómico del invierno con un marcado aumento de la nubosidad, factor que determinará el desarrollo de algunas precipitaciones débiles antes del mediodía.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El termómetro marcará un piso de 6°C a primera hora, mientras que la nubosidad irá en aumento constante a lo largo de la mañana. Los vientos predominantes del sector noroeste soplarán con intensidades de entre 15 y 30 km/h, aunque se registrarán ráfagas más potentes en las zonas abiertas del ejido urbano.

En Ingeniero White y General Cerri, la combinación de la humedad costera y la circulación del noroeste provocará una visibilidad regular en el sector portuario durante las primeras horas. Hacia la tarde, las condiciones mejorarán paulatinamente, el cielo presentará claros intermitentes y la máxima trepará hasta los 14°C en el centro bahiense.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y el SMN anticipan una mañana inestable para las localidades vecinas de Médanos y Punta Alta, donde la probabilidad de lloviznas oscilará entre el 10% y el 40%. Las ráfagas del noroeste rozarán los 43 km/h en áreas rurales, lo que demandará precaución en las rutas de la región.

En el sector costero de Monte Hermoso, el viento soplará con intensidad moderada y mantendrá el ambiente frío, propiciando un oleaje de regular intensidad en las playas del sudoeste bonaerense. No se prevén alertas meteorológicas de nivel amarillo por tormentas severas, aunque el cielo permanecerá cubierto de forma mayoritaria en toda la franja productiva.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

El día domingo presentará una rotación temporal de los vientos hacia el oeste, lo que garantizará condiciones de cielo mayormente soleado y un ambiente seco en toda la ciudad. Para el inicio de la semana entrante, el termómetro registrará un leve descenso térmico con máximas que rondarán los 11°C y mínimas que se ubicarán cerca de los 5°C.