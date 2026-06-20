El paso de un frente frío consolida el cambio de tiempo en la región central del país, marcando el inicio formal de las condiciones invernales. La jornada de este sábado presentará un ambiente marcadamente fresco en toda la Capital Federal y el cordón suburbano, con un incremento de la cobertura nubosa y estabilidad generalizada tras el retiro de las precipitaciones.

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire polar se asentará sobre el territorio metropolitano durante las próximas horas. Este cambio de circulación inhibirá temporalmente las probabilidades de lluvia en el corto plazo, abriendo paso a jornadas secas pero con temperaturas rigurosas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano para hoy sábado 20 de junio

La Ciudad de Buenos Aires registrará una temperatura mínima de 7°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima llegará a los 14°C hacia la tarde. El cielo se mantendrá predominantemente nublado a lo largo de todo el día, con un valor de humedad promedio del 67% que acentuará la sensación de frío en áreas urbanas despejadas.

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Los vientos predominarán de forma constante desde el sector norte, soplando a una velocidad regular de 9 mph (unos 14 kilómetros por hora). Si bien la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, en el orden del 10% de chances de lluvia, la densa capa de nubes evitará que el sol entibie el ambiente durante la tarde.

Alerta amarilla y ola polar en Argentina: frío extremo y heladas en siete provincias

En las diferentes zonas del Gran Buenos Aires, las marcas térmicas mínimas serán aún más bajas que en el territorio porteño debido a la menor densidad edilicia. Sectores del sudoeste y oeste del conurbano bonaerense, como Moreno, reportarán marcas en torno a los 4°C de mínima, con baja sensación térmica matutina. La nubosidad variable acompañará de igual modo a toda la periferia metropolitana durante la noche.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del organismo oficial mantiene bajo vigilancia las provincias del noreste por remanentes de inestabilidad. Se destaca el cese de la alerta amarilla por tormentas fuertes que afectó a la provincia de Misiones, donde los acumulados de agua comenzaron a disminuir gradualmente tras registrarse valores puntuales elevados en las últimas horas.

En el resto del mapa nacional, un potente sistema de alta presión domina la franja central y la región de la Patagonia, garantizando estabilidad pero propiciando heladas meteorológicas severas. Provincias como Río Negro experimentan marcas extremas en sus áreas cordilleranas, con temperaturas que caen por debajo de los -3°C.

Anticipan lluvias fuertes y un episodio de ciclogénesis para esta semana: las provincias más afectadas

La región pampeana y el sur de la provincia de Buenos Aires también sienten el impacto de la masa de aire frío de origen polar. En localidades costeras y serranas, las máximas difícilmente superarán los 12°C bajo condiciones de cielo parcialmente cubierto y vientos moderados del cuadrante sur.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis de la tendencia para los próximos días muestra la persistencia de este escenario invernal sobre el centro del país. Para el domingo 21 de junio, las proyecciones meteorológicas indican que el cielo continuará mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 8°C de mínima y los 13°C de máxima, consolidando un fin de semana frío.

Hacia el lunes 22 de junio, se prevé el ingreso de un nuevo pulso de aire fresco que reforzará el descenso térmico en el área metropolitana. Esta situación mantendrá las máximas en torno a los 10°C, acompañada por un incremento temporario de la inestabilidad y baja probabilidad de lloviznas aisladas debido a la rotación del viento al sector sur.

La estabilidad atmosférica retornará de forma definitiva a partir del martes 23 de junio. La rotación de los vientos hacia el cuadrante oeste favorecerá una paulatina disminución de la nubosidad, permitiendo tardes más despejadas pero con mañanas muy frías en las que las mínimas se ubicarán cerca de los 5°C en zonas suburbanas.