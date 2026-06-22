En la previa al acto del 20 de Junio en Rosario, la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, protagonizó un polémico episodio tras darle un cachetazo a una mujer que la insultó reiteradas veces e incluso le escupió la cara.

En los momentos previos a la celebración del Día de la Bandera en el centro de la ciudad santafesina, la legisladora tuvo un cruce en la intersección de las calles Rioja y Buenos Aires, a pocas cuadras lugar del acto oficial, donde una mujer que circulaba en bicicleta la interceptó y comenzó a insultarla. "Facha de mierd*", "put*", "yegua", lanzó.

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"Tomátela de acá, facha de mierd*. Esta facha de mierd*. Facha, Facha, facha de mierd*. Sos una yegua. Put*. Facha", eran los agravios que pronunciaba una y otra vez la agresora que se acercó violentamente a la diputada libertaria en su visita oficial por el Día de la Bandera.

La mujer que increpó a Lemoine comenzó a gritarle a pocos centímetros de su cara hasta que la escupió en el rostro, escalando el conflicto hasta la agresión física. Ante este último ataque, la diputada le dio un cachetazo en la cabeza y lanzó: "¿Cómo me vas a escupir, hija de puta?".

Un efectivo de la Policía se acercó al lugar donde estaba ocurriendo la agresión y colocó su brazo entre ambas mujeres en un intento por separarlas y calmar las aguas. No obstante, no tuvo éxito.

Tras recibir el cachetazo y la respuesta de la legisladora, la mujer que la agredió volvió a subirse a su bicicleta y se alejó del lugar, no sin antes lanzarle los últimos insultos y repetir "fache, put*". "Sucia, roñosa", le gritaron Lemoine y las personas que la rodeaban mientras se retiraba.

El violento episodio fue captado por testigos que se encontraban en el lugar y también fue grabado por la diputada María Celeste Ponce, compañera de banca de Lemoine, quien captó la situación con su celular mientras acompañaba a la legisladora en su recorrida.

"Que les quede claro, no les tengo miedo, les tengo asco", manifestó luego Lemoine a través de un descargo en su cuenta oficial de X, donde sostuvo que la agresión verbal y el intento de amedrentarla le resultaron hechos peores y más graves que el propio escupitajo.

En su publicación, la legisladora apuntó contra los militantes opositores y de la izquierda y sintetizó: "Algunos militantes e incluso dirigentes justifican y glorifican ese tipo de agresión... La escupida es incluso menos grave que los insultos y el intento (fallido) de amedrentarme".

AS/fl