En el entorno de Sharif Menem, asesor de su tío Martín en la Cámara de Diputados, niegan que el joven esté al frente de un nuevo armado digital que intenta hacerle frente a los libertarios comandados por Santiago Caputo. Santiago Oría, videógrafo de Javier Milei, señalado como coordinador del grupo, evita las consultas de la prensa. Mientras tanto, Lila Lemoine sí se hace cargo de que algo está pasando. “Carajo es para un nicho de la militancia joven, dura, más de derecha que libertarios. Hay mucha gente que se queda afuera. Las Fuerzas del Cielo se concentran en Twitter y no está mal que estén, pero no pueden ser lo único que haya”, respondió la diputada a PERFIL.

Hace semanas se instaló que Karina Milei dio la orden a los suyos de organizar una nueva militancia en redes, el territorio que siempre dominaron personajes del caputismo, como Daniel “El Gordo Dan” Parisini o Agustín Romo. El grupo ya fue bautizado como “Equipo Rocket”, en referencia a los villanos torpes que siempre fracasan en la serie animada Pokémon.

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Es claro que el nombre lo eligieron sus adversarios. Según Lemoine, se trata del trabajo de fuerzas distintas, y que el objetivo no es “enfrentar” a los “Peaky Blinders”, los tuiteros de Caputo, sino de ampliar el alcance de La Libertad Avanza. La diputada también asegura que no tienen un nombre y que solo hay una duda sobre el rótulo que los aglutinará: Javier Milei 2027 o Milei 2027.

A pesar de los intentos de Lemoine de bajarle el tono a la interna, las peleas entre los bandos quedaron expuestas en más de una oportunidad desde que en junio de 2025 se cruzaron, en X, Sharif y Lucas Luna, otro de los tuiteros de Las Fuerzas del Cielo en una discusión sobre el islam. Después vinieron los reclamos por el cierre de las listas y los cuestionamientos por parte de los caputistas al armador bonaerense Sebastián Pareja.

En mayo el asunto volvió a escalar con la polémica alrededor del usuario “Periodista Rufus”, la cuenta anónima que supuestamente era operada por Martín Menem para atacar a sus adversarios internos, incluido el asesor presidencial. Al día de hoy, Lemoine niega que el riojano tuviera algo que ver y asegura: “Si esa cuenta llega a soltar alguna información confidencial del Gobierno hay que hacer una denuncia por espionaje”.

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En este contexto, el karimenemismo decidió avanzar en su propio armado digital. Hubo reuniones en Casa Rosada de influencers, un encuentro en La Rural, se armaron grupos de WhatsApp para militantes y se distribuyeron roles. Lemoine, fuerte en redes, es la cara visible de la narrativa no caputista; Oría es el coordinador y Sharif, encargado de la juventud de La Libertad Avanza, se encarga de hacer el puente entre el espacio y los sub-25.

Cuestión de agendas: religión, mujeres y adultos

El rol de Sharif es reconocido por los propios. De todas maneras, los allegados al joven repiten que nada de lo que se dice sobre él es cierto. No solo niegan que esté al frente del armado digital, sino que también rechazan que tenga una función específica con la juventud partidaria. Insisten en que todos sus esfuerzos están puestos en su trabajo como asesor en la Casa Rosada.

Sharif tiene 24 años y está tratando de mantenerse lejos de las cámaras, a pesar de que su nombre es noticia con frecuencia. La última vez fue en abril, cuando apareció en la larga lista de funcionarios libertarios que obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación. En su caso fue por la suma de $357 millones.

El vínculo del más joven del clan Menem con los integrantes de Las Fuerzas del Cielo no siempre fue malo. Los bandos hoy se pelean por establecer quién llegó antes al círculo de confianza de Milei: los riojanos se jactan de haber sido los primeros en inscribir el sello La Libertad Avanza en su provincia, los otros los tratan de “paracaidistas” y cuentan que fueron dirigentes como Romo los que les enseñaron a usar las redes.

Un hombre que participó del armado partidario y que ya no forma parte de La Libertad Avanza da una versión intermedia: “Martín armó La Libertad Avanza en La Rioja en 2021, pero en aquel entonces todo lo que estaba fuera de Capital no existía. La viveza de Martín fue estar en la Ciudad durante el 2022 y el 2023”, aseguró.

Vuelven las Fuerzas del Cielo. Y con una nueva fobia: el islam

La relación se comenzó a resquebrajar de a poco y nadie recuerda un episodio puntual de quiebre. Sin embargo, lo religioso aparece en cada consulta. Las Fuerzas del Cielo adscriben a la agenda completa de las ultraderechas globales, en las que el odio al islam, la fe de los Menem, es un eje central.

Sharif profesa el islam. Nunca fue ortodoxo ni cumplió todos los mandamientos, aunque sí supo hacer el Ramadán y no tiene dudas sobre su pertenencia religiosa. Por eso, para el joven no es un tema menor. La vez que decidió cruzar en público a Luna sucedió luego de que el tuitero publicara un video de un grupo terrorista que ataca cristianos en Nigeria con la frase “No odiamos lo suficiente al islam”. “Borrá eso, pelotudo”, le contestó el joven.

Santiago Oría junto a Karina Milei

Esta es una de las diferencias de agenda central entre los bandos. Si bien nadie espera que lo religioso tenga un lugar central en el nuevo armado digital, sí se espera que tenga una mirada más amplia. “Martín es católico pero descendiente de árabes, así que si tocás el tema del Islam, tocás el tema de la cultura de la cual viene su padre. Si lo pensás, los pibes de Las Fuerzas del Cielo terminan ofendiendo a 3 o 4 millones de personas que habitan el país. La colectividad árabe en Argentina es enorme, la mayoría son sirio-libaneses y muchísima gente apoya a La Libertad Avanza. ¿Contra todos ellos vas a ir?”, cuestionan cerca del clan Menem.

En el nuevo armado también advierten la poca cantidad de mujeres y adultos mayores en el esquema caputista. “No puede ser que en todo el espacio haya solo una maestra haciendo videos, que es Graciela Travaglini. Es una divina, pero sabemos que puede haber muchas más”, insiste Lemoine.

El karimenemismo, al parecer, no pretende disputar X. Saben que es el terreno que mejor dominan los jóvenes de Caputo, pero consideran que es un “nicho” dedicado a la política y al periodismo. Pretenden ir a públicos no politizados y más amplios, que en general están en Facebook, Instagram y TikTok.

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En el esquema cuentan como propio a Iñaki Gutiérrez, el joven que administra las cuentas de Tik Tok del presidente y que en sus redes se enfoca en “bajar” información del Gobierno a un lenguaje accesible.

Aunque el triángulo Sharif-Oría-Lemoine no trabaja de manera orgánica, coinciden en la lealtad ciega a Karina y los Menem. La diputada dice que la incursión en las plataformas no es ninguna novedad. "Fue lo que hice en 2019 para la campaña de Espert y después llegó Javier. Enseguida se sumó Oría y filmamos Pandenomics, que fue un fenómeno de redes", cuenta la diputada.

En Las Fuerzas del Cielo se burlan del intento karimenemista que todavía no tiene nombre ni una estructura muy clara, pero que ya salió a jugar. Al fin y al cabo, en la política libertaria primero se pelea y después, si queda tiempo, se organiza.

GL/ML