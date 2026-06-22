El aire polar ingresará con fuerza durante toda la jornada en Rosario y el Gran Rosario. Este fenómeno meteorológico cambiará el ritmo de la ciudad, obligando a los rosarinos a salir con abrigo pesado desde temprano. Las condiciones generales se mantendrán estables, pero el marcado descenso térmico dominará la agenda de la región a lo largo de todo este lunes.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con un ambiente sumamente gélido y alta humedad en las primeras horas, lo que generará escarcha visible en los sectores descampados de Funes y Roldán. La probabilidad de lluvias será nula, ya que un potente centro de alta presión inhibirá la formación de nubosidad significativa, dejando un cielo mayormente despejado durante el resto del día.

Clima lunes 22 de junio

En la zona de la costa del Paraná y cerca del Monumento a la Bandera, el viento sostenido del cuadrante sur intensificará el enfriamiento. La sensación térmica se ubicará por debajo de la temperatura real en el Cordón Industrial, donde las ráfagas leves complicarán las actividades al aire libre sobre la franja costera.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantendrá bajo vigilancia el sur provincial debido a las bajas temperaturas, aunque sin alertas de gravedad por tormentas. Localidades como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución compartirán este escenario de frío extremo, con registros térmicos que rozarán el punto de congelación en las áreas rurales y periféricas.

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Las condiciones de visibilidad en las autopistas a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe continuarán Excelentes, sin previsión de bancos de niebla gracias a la acción del viento constante. En la zona de islas frente a Rosario, el panorama presentará un cielo limpio pero con un ambiente riguroso que persistirá hasta el anochecer.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia invernal se profundizará hacia el resto de la semana, consolidando el ambiente frío en toda la región. El viento del río rotará temporalmente al este, aportando algo de nubosidad, pero las temperaturas máximas apenas superarán los 14°C, manteniendo las mañanas con heladas generalizadas en todo el sur santafesino hasta el próximo fin de semana.