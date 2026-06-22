José María Rodríguez Saráchaga: “Lo de Florencia Peña fue lenguaje no verbal”

El debate generado tras la difusión errónea de la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, abrió una discusión sobre los límites de la comunicación pública y el peso de las formas en los medios. Para José María Rodríguez Saráchaga, especialista en análisis del discurso, el episodio dejó en evidencia la influencia del lenguaje no verbal en la percepción social.

“Lo de esta chica fue todo lenguaje no verbal el problema”, afirmó el analista al explicar que gran parte del rechazo que provocó la intervención de Florencia Peña no estuvo vinculado únicamente a la información difundida, sino a cómo fue transmitida.

El peso del lenguaje no verbal en la comunicación

Rodríguez Saráchaga recordó que desde hace décadas estudia la influencia de los gestos, expresiones y actitudes en la comunicación interpersonal. En ese sentido, sostuvo que las personas pueden percibir determinados mensajes sin analizarlos racionalmente. “Vos podés sentir lo que el lenguaje no verbal transmitió sin saberlo, sin analizarlo”, explicó.

Según su análisis, el público interpretó ciertas expresiones faciales y gestuales como señales de falta de empatía frente a una situación sensible. Para el especialista, la combinación entre la información falsa y la manera en que fue presentada generó la sensación de una burla o una actitud inapropiada.

Además, cuestionó especialmente una de las frases pronunciadas al momento de comentar la noticia vinculada a Lionel Messi. “Cuando agregó la frase de ‘se va a tener que ir’, cuando es la reacción y el comentario menos atinado y consecuente con el fallecimiento de un padre”, señaló.

El analista remarcó que, ante una pérdida familiar, resulta improcedente especular inmediatamente sobre las consecuencias profesionales de la persona afectada.

Cuando las formas pesan más que el contenido

Para fundamentar su postura, Rodríguez Saráchaga recordó otros casos mediáticos en los que se informó erróneamente la muerte de figuras públicas. Mencionó los episodios protagonizados por Cacho Fontana y Carlos Torres Vila, situaciones que, según explicó, fueron percibidas de manera diferente debido al tono utilizado al comunicar la información.

A su juicio, la reacción social también puede entenderse a partir de una máxima que recordó durante la entrevista al evocar un histórico cruce político en España. “Las formas determinan el ser de las cosas”, destacó, citando una frase utilizada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Para el especialista, esa reflexión resume el núcleo de la controversia: más allá del error humano, la forma en que se transmite un mensaje puede modificar completamente la interpretación pública y amplificar sus consecuencias.