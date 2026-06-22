Tras adjudicar la Hidrovía, el Gobierno avanza con la licitación para el dragado del Río de la Plata

El proceso de licitación para el dragado del Río de la Plata ingresó en su etapa decisiva luego de que la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) habilitara a dos empresas internacionales para competir por una obra clave para el comercio exterior argentino.

Luego de concretar la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay por los próximos 25 años, el Gobierno avanza ahora con otro proyecto estratégico para la logística y el comercio exterior: la licitación del dragado del Río de la Plata.

Dos compañías siguen en carrera por una obra estratégica

La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) confirmó que dos empresas continúan en carrera para quedarse con el contrato de mantenimiento y profundización del canal de navegación. Se trata de Jan De Nul, la compañía belga que recientemente obtuvo la concesión de la Hidrovía, y Boskalis International Uruguay, firma con amplia experiencia en la zona tras haber operado el canal entre 1999 y 2013 bajo la denominación Riovía.

La tercera oferente, la empresa china CHEC Dredging, fue excluida del proceso por incumplimientos técnicos. Según el informe de evaluación, la compañía presentó equipos con más de 30 años de antigüedad, superando el límite establecido en los pliegos, y no propuso alternativas que permitieran subsanar la observación.

La apertura de ofertas económicas será el 25 de junio

Con la etapa técnica finalizada, la próxima instancia será la apertura de las ofertas económicas, prevista para el 25 de junio. El contrato contempla una duración inicial de cinco años, con la posibilidad de extenderse por otros cinco adicionales.

La definición será clave para el futuro de uno de los corredores logísticos más importantes de la Argentina, utilizado por gran parte de las exportaciones agroindustriales e industriales del país.

La importancia del dragado para las exportaciones argentinas

La obra abarca el tramo comprendido entre el kilómetro 39, en Barra del Farallón, y el kilómetro cero del Río de la Plata, un corredor considerado estratégico para el sistema de transporte fluvial y marítimo argentino.

Se trata de la principal vía de salida hacia el océano Atlántico para las exportaciones provenientes de la cuenca hidroviaria del Paraná-Paraguay, uno de los sistemas logísticos más relevantes de Sudamérica.

La importancia del proyecto radica en que la profundidad operativa del canal determina la capacidad de carga de los buques que transitan por la Vía Navegable Troncal. Un adecuado mantenimiento del dragado permite optimizar costos logísticos, mejorar la competitividad de las exportaciones y garantizar condiciones seguras de navegación para el comercio internacional.

Expectativa en los sectores agroexportador, industrial y portuario

La definición del proceso será seguida de cerca por los sectores agroexportador, industrial y portuario, ya que el resultado impactará directamente en la eficiencia de una de las rutas comerciales más importantes del país.

En ese contexto, la competencia entre Jan De Nul y Boskalis se presenta como una nueva disputa entre dos de los principales operadores globales especializados en infraestructura y dragado marítimo.

La adjudicación final marcará un nuevo paso en la estrategia oficial para modernizar y asegurar el funcionamiento de los corredores logísticos que sostienen gran parte del comercio exterior argentino.