SpaceX pierde impulso en Wall Street: sus acciones caen tras anunciar una emisión de bonos por US$20.000 millones

Tras el fuerte entusiasmo que siguió a su debut bursátil, SpaceX enfrenta una corrección en el mercado luego de anunciar una multimillonaria emisión de bonos destinada a refinanciar deuda vinculada a adquisiciones recientes.

La euforia que impulsó a SpaceX en sus primeros días de cotización comenzó a perder fuerza. Las acciones de la compañía aeroespacial liderada por Elon Musk cayeron este lunes un 16,4% y cerraron en US$154,60, acumulando tres jornadas consecutivas de pérdidas tras el anuncio de su primera emisión de deuda.

El retroceso se produjo después de una semana de alta volatilidad. Tras debutar en bolsa el 12 de junio con un precio cercano a los US$150 por acción, los títulos llegaron a superar los US$225, lo que convirtió momentáneamente a SpaceX en una de las empresas más valiosas del mercado.

Sin embargo, la reciente corrección eliminó gran parte de esas ganancias y devolvió la cotización a niveles cercanos a los del inicio de las operaciones.

La emisión de bonos que inquietó a Wall Street

La presión bajista se intensificó luego de que la empresa confirmara una emisión de deuda cuyos fondos serán utilizados principalmente para cancelar préstamos pendientes de una línea de crédito puente y cubrir otros gastos corporativos.

Aunque la compañía no informó oficialmente el monto de la operación, trascendió que podría rondar los US$20.000 millones, una cifra que generó preocupación entre los inversores por el aumento de los compromisos financieros futuros.

Los analistas señalan que las emisiones de deuda suelen generar cautela en los mercados, ya que pueden interpretarse como una necesidad de liquidez adicional. En este contexto, el anuncio fue recibido negativamente y aceleró la toma de ganancias tras el fuerte rally inicial de las acciones.

La compra de xAI y el peso de la financiación

El financiamiento está vinculado a la adquisición de la startup de inteligencia artificial xAI, concretada a principios de este año. Para esa operación, SpaceX recurrió a una línea de crédito otorgada por un grupo de grandes entidades financieras.

Entre los bancos involucrados figuran Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley, que también participarían en la colocación de los nuevos bonos.

El riesgo de una mayor oferta de acciones

A la incertidumbre financiera se suma otro factor que podría presionar aún más la cotización de SpaceX en las próximas semanas: el vencimiento de los períodos de bloqueo para la venta de acciones por parte de directivos y accionistas tempranos.

Según estimaciones de analistas de mercado, entre agosto y septiembre podrían liberarse progresivamente importantes paquetes accionarios. Esto permitiría que hasta el 44% de las acciones actualmente restringidas ingresen al mercado, multiplicando significativamente la cantidad de títulos disponibles para negociar.

La posibilidad de una mayor oferta de acciones genera preocupación entre los inversores, ya que podría traducirse en nuevas presiones bajistas sobre el precio.

El desafío de SpaceX tras su debut bursátil

Tras un estreno en bolsa que despertó expectativas récord, SpaceX enfrenta ahora el desafío de sostener la confianza del mercado mientras redefine su estructura financiera y gestiona una etapa clave de expansión.

La evolución de la deuda, el desempeño de xAI y la eventual liberación de acciones serán factores determinantes para evaluar si la compañía logra consolidar las valuaciones que alcanzó durante sus primeras jornadas en Wall Street.