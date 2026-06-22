Litio en Salta: el megaproyecto de US$3.000 millones que busca un socio para convertirse en líder mundial

En un contexto de recuperación gradual del mercado global del litio tras dos años de fuerte caída de precios, las compañías Ganfeng Lithium y Lithium Argentina iniciaron la búsqueda de un inversor minoritario para potenciar el desarrollo de Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), uno de los proyectos mineros más ambiciosos de Argentina.

La incorporación de un nuevo socio apunta a aportar capital para financiar las próximas etapas de construcción y expansión del emprendimiento, una estrategia habitual en proyectos de gran escala que permite reducir riesgos financieros y disminuir la dependencia del endeudamiento.

Un proyecto estratégico para la minería argentina

Ubicado en la provincia de Salta, PPG surgió de la integración de tres activos estratégicos: Pozuelos-Pastos Grandes, Pastos Grandes y Sal de la Puna. Esta consolidación dio origen a una de las mayores reservas de litio aún no desarrolladas a nivel mundial y posicionó al proyecto como una pieza clave para el crecimiento de la industria minera argentina.

El plan contempla alcanzar una capacidad de producción de hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE), distribuidas en tres etapas sucesivas de 50.000 toneladas cada una. De concretarse, el complejo se ubicará entre los mayores productores de litio del mundo y reforzará el rol de Argentina dentro del denominado Triángulo del Litio, que comparte con Chile y Bolivia y concentra más de la mitad de los recursos globales conocidos de este mineral.

Inversiones por más de US$3.000 millones

La magnitud de la iniciativa también se refleja en sus necesidades de inversión. Las estimaciones más recientes ubican el desembolso total por encima de los US$3.000 millones. Ganfeng ya invirtió más de US$1.000 millones en adquisiciones y obras preliminares, mientras que el desarrollo conjunto de los activos consolidados demandó cerca de US$1.800 millones.

La búsqueda de un nuevo inversor se produce en un momento clave para el sector, cuando las compañías mineras buscan fortalecer su posición financiera para avanzar con proyectos de gran escala en un mercado cada vez más competitivo.

Tecnología de extracción y desafíos ambientales

En materia tecnológica, el proyecto combinará los tradicionales sistemas de evaporación solar con técnicas de extracción directa de litio (DLE), una alternativa que promete mejorar la recuperación del mineral, acortar los tiempos de procesamiento y optimizar el uso del agua, uno de los principales desafíos ambientales de la actividad.

La incorporación de estas tecnologías busca incrementar la eficiencia operativa y responder a las crecientes exigencias internacionales en materia de sustentabilidad y gestión de recursos naturales.