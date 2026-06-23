Chanta: ¿quién es Adrián Ravier?

La decisión del Gobierno de designar a Adrián Ravier como una de las nuevas caras de la comunicación oficial volvió a poner sobre la mesa una larga historia de enfrentamientos públicos con el propio presidente Javier Milei. Durante años, ambos protagonizaron intensos debates económicos en redes sociales, con intercambios que incluyeron duras descalificaciones personales por parte del actual mandatario.

Ravier nació en la provincia de Buenos Aires en 1978 y tiene 47 años. Aunque se identifica políticamente con La Pampa, reside allí desde hace unos 16 años. Economista de formación, desarrolló una carrera académica vinculada a la llamada Escuela Austríaca de Economía, la misma corriente doctrinaria que Milei suele reivindicar.

De los insultos a la cercanía política

Los primeros cruces públicos entre ambos se remontan a 2018. En aquel entonces, Ravier cuestionó algunas posiciones económicas de Milei y recibió una respuesta cargada de agresividad.

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"Esa nota ni la has entendido, Adrián", escribió Milei en una discusión sobre la denominada curva de Phillips. En otros mensajes fue todavía más lejos: lo calificó como "imbécil total", "chanta", "pésimo economista" y "estúpido".

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Las publicaciones permanecen visibles en redes sociales y reflejan el tono de una disputa que se extendió durante varios años.

En marzo de 2020, por ejemplo, Milei volvió a cuestionarlo públicamente y lo acusó de haberse equivocado sistemáticamente en sus análisis económicos. Del otro lado, Ravier también lanzó críticas contra el economista libertario y llegó a recordar reuniones que Milei había mantenido con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un economista cercano al macrismo

Antes de acercarse a La Libertad Avanza, Ravier mantuvo posiciones cercanas al gobierno de Mauricio Macri. Si bien nunca ocupó cargos en la administración de Cambiemos, defendió varias de sus políticas económicas y era identificado como un economista afín al espacio.

Ese pasado fue utilizado por Milei como argumento durante las discusiones públicas que mantuvieron entre 2018 y 2020. La situación cambió a partir de 2021, cuando Milei fue elegido diputado nacional. Desde entonces, Ravier comenzó a colaborar con el dirigente libertario y las diferencias quedaron atrás.

El vínculo con la Escuela Austríaca

Ravier es uno de los economistas argentinos más identificados con la tradición austríaca. Fue alumno del economista español Jesús Huerta de Soto, una de las referencias intelectuales más importantes para Milei.

La cercanía doctrinaria entre ambos terminó imponiéndose sobre las diferencias personales y facilitó su incorporación al espacio libertario.

También ocupó posiciones de relevancia dentro de organizaciones vinculadas al pensamiento liberal y fue director de la Fundación Faro, un think tank que adquirió influencia dentro del ecosistema político que rodea al oficialismo.

Las fotos que alimentaron especulaciones

La presentación pública de Ravier estuvo acompañada por una imagen que llamó la atención incluso dentro de los círculos políticos.

En una fotografía difundida por el Gobierno se observa una oficina prácticamente vacía, sin objetos personales, papeles, libros ni elementos de trabajo visibles. La imagen fue interpretada por algunos observadores como una señal de transición o reacomodamiento interno dentro de la estructura oficial. La escena cobró mayor relevancia porque coincidió con versiones sobre tensiones internas en el Gobierno y disputas por espacios de influencia.

Manuel Adorni y un escritorio vacío.

La sombra de Santiago Caputo

Dentro de la Casa Rosada, algunos sectores atribuyen el ascenso de Ravier a la influencia de Santiago Caputo, uno de los principales estrategas políticos de Milei.

La relación surge, entre otros factores, por los vínculos compartidos dentro de la Fundación Faro y por la cercanía de figuras como Agustín Laje con el asesor presidencial.

Las versiones sostienen que Caputo impulsó su llegada para fortalecer la comunicación económica del Gobierno, una de las áreas que la administración considera fundamentales para consolidar el respaldo social al programa de ajuste y estabilización.

Un perfil bajo para una tarea de alta exposición

A diferencia de otros dirigentes libertarios, Ravier nunca cultivó una relación estrecha con los medios de comunicación. En ámbitos parlamentarios suele mantener un perfil reservado y evita habitualmente el contacto frecuente con periodistas.

Esa característica contrasta con la función que ahora deberá desempeñar: explicar y defender públicamente la marcha del programa económico del Gobierno.

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Su designación también deja una pregunta abierta. ¿Qué cambió entre aquellos años en los que Milei lo definía como un "chanta" y el presente, en el que pasa a integrar el núcleo de confianza del oficialismo?

Por ahora, los viejos mensajes siguen publicados y funcionan como un recordatorio incómodo de una relación que pasó de la confrontación pública a la colaboración política.

JCS/ff