Fallas tectónicas en California: los científicos lo describen como el mayor “estado de carga crítica” en mil años

El estudio reciente “Solid Earth” publicado en la revista de Investigación Geofísica concluyó que los sistemas de fallas San Andrés y San Jacinto, California, atraviesan el nivel de tensión tectónica más elevado en los últimos mil años. Los especialistas sostuvieron que la región se encuentra en un “estado de carga crítica” y la principal preocupación se concentra en el corredor geológico ‘Cajo Pass’, ubicado al noreste de Los Ángeles.

Cuando el estrés tectónico alcanza valores inusuales y equilibrados en los dos sistemas, aumentan las posibilidades de que un terremoto atraviese el Cajon Pass y se propague sobre ambas estructuras geológicas al mismo tiempo.

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De concretarse un escenario de estas características, las consecuencias podrían extenderse sobre algunas de las zonas más pobladas de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y el valle de Coachella, además de afectar importantes corredores ferroviarios, autopistas e infraestructura energética

Fallas tectónicas en California

Los científicos elaboraron un modelo físico-computacional, utilizando evidencias geológicas como dataciones por radiocarbono y estudios de sedimentos desplazados. La investigación fue desarrollada por la Universidad de Hawái en Mānoa y la casa de altos estudios de Berna.

La investigadora afiliada al Instituto de Geofísica y Planetología de la Universidad de Hawái y autora principal del estudio ‘Solid Earth’ Liliane Burkhard, explicó: “nuestros resultados muestran que los niveles de tensión en múltiples segmentos de fallas están ahora en o por encima de los valores más altos observados en el último milenio”.

Liliane Burkhard: “Podría ser capaz de experimentar una gran ruptura continua que involucre ambos sistemas de fallas”

En este sentido, Burkhard advirtió que “podría ser capaz de experimentar una gran ruptura continua que involucre ambos sistemas de fallas”.

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El informe divulgado por el diario británico The Guardian subraya que el estudio representa uno de los análisis más completos realizados hasta el momento sobre la acumulación de tensión en el sistema de fallas del sur de California y aporta nuevas herramientas para comprender cómo evolucionan los procesos tectónicos en una de las regiones con mayor riesgo sísmico del planeta.

Fallas tectónicas en California: los científicos lo describen como el mayor “estado de carga crítica”

Los autores del trabajo insistieron en que la investigación no constituye un pronóstico sísmico. “Lo que podemos afirmar es que el sistema está críticamente tensionado y que modelos físicos como éste ofrecen una imagen mucho más clara de los escenarios para los cuales debemos prepararnos”.

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Los hallazgos pueden contribuir a mejorar las evaluaciones de riesgo, los códigos de construcción y los planes de respuesta ante desastres.

PM/fl