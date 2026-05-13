Científicos de la Universidad de Yale hallaron una estructura geológica oculta bajo las Bermudas en aguas del Atlántico

Un grupo de investigadores de la Universidad de Yale en conjunto con la organización científica Carnegie descubrió una enorme estructura geológica oculta bajo las aguas del Océano Occidental, cerca del archipiélago de Bermudas, y teorizan que esta formación podría estar vinculada a un antiguo proceso volcánico generado hace decenas de millones de años, cuando intensos movimientos del manto terrestre alteraron la base oceánica del Atlántico Norte.

La exploración desarrollada por especialistas en geofísica y tectónica marina, detectó una masa rocosa anómala ubicada a cientos de kilómetros bajo la corteza oceánica. El hallazgo se logró en base a modelos sísmicos de alta resolución y en el análisis de ondas sísmicas profundas, que permitieron observar entramados internos que se desconocían hasta la actualidad.

Científicos del CONICET detectan un sistema hidrotermal activo bajo el complejo volcánico Incapillo que permitiría generar energías limpias

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo al estudio publicado en la Revista Científica quincenal Cartas de Investigación Geofísica, se detalló que Los científicos rastrearon cómo las rápidas ondas de presión sísmicas, que comprimen y estiran la roca como las ondas sonoras, se convierten repentinamente en ondas de desplazamiento más lentas que vibran de lado a lado cada vez que chocan con el límite entre dos capas de roca diferentes.

Señales sísmicas en la región de Bermudas

El profesor de geofísica de la Universidad de Yale y coautor de la investigación, Jeffrey Park, afirmó que “la región de Bermudas representa un laboratorio natural extraordinario para estudiar cómo interactúan las corrientes del manto terrestre con la corteza oceánica”.

El especialista sostuvo además que el hallazgo “abre nuevas preguntas sobre el origen de las islas volcánicas aisladas en el Atlántico y sobre los mecanismos que moldearon el fondo marino hace millones de años”.

Un equipo de investigación alemán halló el isótopo hierro-60 en lo profundo de la Antártida, huella de un fenómeno cósmico milenario

El descubrimiento despertó el interés de expertos en geología marina y tectónica global, que podría aportar nuevas pistas sobre la formación de islas oceánicas alejadas de los límites tradicionales de placas tectónicas.

La estructura volcánica misteriosa de las Bermudas: las características geológicas que revelaron

Los investigadores identificaron que la estructura descubierta posee características químicas y sísmicas distintas a las de otras regiones del Atlántico Norte. Entre los elementos más llamativos aparece la presencia de materiales volcánicos enriquecidos con componentes químicos raros, asociados habitualmente con zonas profundas del manto terrestre.

El investigador geofísico, William Frazer, reveló: “Las señales sísmicas revelaron una composición muy diferente a la del entorno océanico habitual, lo que nos indicó que existía una estructura geológica anómala bajo Bermudas”.

Un triple golpe de “caos climático” derritió el hielo marino de la Antártida y bajó a mínimos históricos

Ilustración sobre las capas de la estructura geológica

El análisis también reveló que la formación tendría una extensión de varios cientos de kilómetros y estaría situada a grandes profundidades bajo el lecho oceánico. Los modelos geológicos sugieren que pudo originarse a partir de una gigantesca pluma del manto, una corriente ascendente de roca extremadamente caliente que perforó la corteza oceánica hace aproximadamente 30 millones de años.

Los científicos consideran que esa actividad volcánica ancestral habría sido clave para el nacimiento de las islas Bermudas y para la configuración de estructuras submarinas que todavía permanecen ocultas bajo el océano Atlántico.

PM