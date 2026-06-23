Javier Milei reaparece con Adrián Ravier en la Fundación Faro antes de viajar a España

En medio de los intentos por superar la polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei compartirá esta semana su primera actividad pública junto al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier. Ambos participarán de un encuentro organizado por la Fundación Faro, el think tank libertario que también tendrá como invitado al economista estadounidense David Friedman, hijo del liberal Milton Friedman.

La actividad está prevista para el martes a las 19.30 y sin acceso a la prensa. La organización dispuso transmisión vía Youtube y contará, además de los protagonistas mencionados, con el economista Alberto Benegas Lynch, el intelectual Agustín Laje y el profesor y economista Martín Krause.

“La convocatoria reunirá a figuras centrales del pensamiento liberal contemporáneo y se posiciona como un espacio de intercambio sobre las ideas económicas que sustentan el rumbo del Gobierno”, señalaron desde la Fundación.

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La presencia de Ravier no será menor. El economista asumió formalmente este lunes como vocero presidencial y tendrá la tarea de fortalecer la estrategia comunicacional del Gobierno en un escenario marcado por las causas por porsunta corrupción que enfrenta el jefe de Gabinete. Su desembarco coincide con el avance de la investigación judicial sobre Manuel Adorni, un expediente que suma presión sobre la Casa Rosada y obliga al oficialismo a redoblar esfuerzos para instalar su agenda de gestión.

El acto se realizará apenas un día antes de que Milei emprenda una nueva gira internacional. El mandatario partirá el 24 de junio rumbo a España, Madrid, donde permanecerá hasta el 27 y mantendrá reuniones con empresarios, además de brindar una conferencia en la Universidad CEU San Pablo. Según Noticias Argentinas, durante la visita también podría recibir una distinción académica.

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