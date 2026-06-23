Una empresaria clave del círculo rojo asume un rol continental en la OEA

Una figura de peso del círculo rojo empresarial argentino acaba de consolidar su influencia a nivel continental al asumir un rol diplomático y económico clave. En un movimiento estratégico que busca acercar al mundo corporativo y los Estados, la Organización de los Estados Americanos (OEA) oficializó la designación de Bettina Bulgheroni al frente de una nueva plataforma multilateral. La ejecutiva tendrá el desafío de liderar la agenda de inversiones y traccionar proyectos de modernización, en un escenario regional que demanda una mayor integración público-privada.

En el marco del 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en el Centro de Convenciones ATLAPA de la Ciudad de Panamá, se anunció formalmente la designación de la empresaria argentina como presidenta de la recientemente creada “Iniciativa del Sector Privado de las Américas” (Private Sector Initiative of the Americas).

El anuncio oficial fue realizado por el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, durante una presentación especial ante la comunidad empresarial y delegaciones del hemisferio. Esta nueva posición estratégica fue concebida con el propósito fundamental de aportar un renovado impulso a la articulación productiva entre las administraciones públicas y el empresariado de la región, según las autoridades.

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Durante su intervención, manifestó: “Tengo el honor de anunciar que he invitado a Bettina Bulgheroni, una distinguida empresaria argentina con una reconocida trayectoria internacional, a presidir la Iniciativa del Sector Privado de las Américas. La señora Bulgheroni es reconocida por su labor social como presidenta de la Fundación Educando y por su trabajo de siete años en la OEA, focalizado en temas de oportunidades de educación para jóvenes adultos y pueblos indígenas en la Argentina”.

Al asumir este rol continental, la flamante presidenta de la Iniciativa expresó su agradecimiento por la distinción y delineó las prioridades que guiarán su gestión al frente del organismo: “Agradezco profundamente este importante reconocimiento y la confianza depositada en mi gestión. Asumo este desafío con el firme compromiso de trabajar activamente para contribuir al desarrollo integral de la región, promoviendo un crecimiento económico sostenible y consolidando una articulación público-privada sólida y eficiente, que responda a las demandas actuales de nuestras sociedades”.

Con este nombramiento, se busca integrar formalmente la visión del sector privado en las agendas de desarrollo, potenciando proyectos de inclusión social y modernización productiva en todo el continente. Bettina Bulgheroni posee una destacada y extensa trayectoria en los ámbitos empresarios y filantrópicos de la región.

Quién es Bettina Bulgheroni

Bettina Bulgheroni se desempeña como presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) , la entidad que reúne a los empresarios más importantes del país, junto con las seis cámaras más relevantes. Es accionista y propietaria de medios regionales, incluyendo participación en el grupo de medios del diario El Observador y también presidenta de la Fundación Educando , una organización no gubernamental enfocada en la educación, capacitación digital y desarrollo comunitario en sectores vulnerables de Argentina.

EM/ML