El empresario Jorge Brito defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y elogió las posibilidades que abriría para la Argentina en términos de país productor de energía ideal para alojar centros de datos, las instalaciones que se requieren para el desarrollo de la inteligencia artificial. Fue en el marco del panel "Energía y recursos críticos", en la previa de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde habló ante 350 empresarios y líderes globales como presidente del directorio de la empresa de energías renovables Genneia..

“Argentina puede convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial porque cuenta

con una combinación única de recursos naturales, infraestructura en desarrollo y un marco

regulatorio que empieza a brindar la previsibilidad que demandan las inversiones de largo plazo”,

sostuvo Brito frente a ejecutivos de empresas energéticas como Exxon y ministros de energía de distintos países.

El presidente del directorio del Banco Macro subrayó que lo que hace diferente al país es cómo se complementan los recursos convencionales, no convencionales y renovables. “La combinación de Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, el potencial eólico de la Patagonia y la radiación solar del NOA nos coloca en una posición privilegiada para responder a la creciente demanda global de energía”, remarcó.

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Brito destacó la importancia del RIGI para atraer inversiones y datacenters

Durante su presentación, el empresario elogió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “El RIGI es la herramienta jurídica y fiscal que el sector privado necesitaba para viabilizar grandes inversiones", resaltó. "Ofrece previsibilidad impositiva, aduanera y cambiaria por 30 años y cambia radicalmente la ecuación para proyectos como plantas de licuefacción de GNL y nuevas líneas de transmisión eléctrica”.

Si bien Brito no tiene una miltancia política formal, en los últimos tiempos su nombre suena como posible precandidato a presidente por el peronismo. Se lo menciona dentro del peronismo federal como una figura de centro, con perfil de gestor y fuerte apoyo del mundo empresario. Aunque él mismo negó estar armando una candidatura, su cercanía con dirigentes como Emilio Monzó y su imagen de empresario exitoso lo posicionan como una opción atractiva para sectores que buscan renovar el peronismo con un discurso pragmático, alejado del kirchnerismo más duro, de cara a las elecciones de 2027. En ese contexto, sus declaraciones sobre el RIGI podrían interpretarse como un guiño a los mercados.

Jorge Brito, el banquero que sólo quiere jugar en la interna peronista

En relación a la creciente demanda global de energía asociada al desarrollo de la inteligencia artificial, Brito consideró que crea una importante oportunidad de crecimiento para la Argentina. “Hoy la inteligencia artificial demanda gigavatios de energía limpia en todo el mundo. Argentina ya cuenta con más de 6.000 MW de capacidad renovable instalada y algunos de los mejores factores de carga eólicos del planeta", detalló.

Por eso, consiideró que la Argentina es "un destino altamente competitivo para la radicación de centros de datos de nueva generación”. Enumeró las necesidades de estas instalaciones: “Los centros de datos requieren energía abundante, confiable y con baja huella de carbono". Y agregó: "Tenemos la oportunidad de aprovechar nuestros recursos para atraer esas inversiones y desarrollar una nueva economía vinculada a la tecnología y el conocimiento”.

Por último, arengó: “La Argentina tiene la oportunidad histórica de pasar de ser un exportador de recursos a convertirse en un productor de energía y de industrias asociadas con proyección internacional. La combinación de nuestros recursos energéticos y un entorno cada vez más favorable para la inversión nos permite pensar en un desarrollo de largo plazo con mayor valor agregado”.



