Inversiones: qué recomiendan especialistas para el segundo semestre, con la política como principal riesgo

La segunda mitad de 2026 encuentra a los inversores frente a un escenario distinto al de meses atrás. La inflación continúa desacelerándose, el riesgo país perforó niveles que hace un año parecían lejanos y los bonos argentinos recuperaron buena parte del terreno perdido.

Sin embargo, para el mercado financiero la pregunta ya no pasa únicamente por la macroeconomía, sino por cuánto podrá sostenerse este proceso a medida que empiece a pesar el calendario político.

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En ese contexto, los analistas coinciden en que la renta fija todavía ofrece oportunidades, aunque advierten que el potencial de suba de los activos argentinos estará condicionado por la incertidumbre electoral y por un contexto internacional que sigue siendo desafiante.

Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, sostuvo que los bonos soberanos aún tienen margen para seguir recuperándose gracias al proceso de desinflación y a la caída de las tasas de interés.

"Los bonos van a seguir creciendo de la mano de una inflación que esperamos que siga bajando", señaló en diálogo con Perfil.

Según explicó, el mercado internacional observa una mejora significativa de los fundamentos macroeconómicos argentinos, impulsada por el superávit fiscal, la recuperación de la balanza comercial, la acumulación de reservas y el cumplimiento de metas acordadas con el FMI.

En esa línea, proyectó que la inflación podría ubicarse por debajo del 2% mensual a partir de agosto. "Venimos de meses complicados, pero esperamos que durante el segundo semestre la inflación se ubique por debajo del 2%", afirmó.

El riesgo país encuentra su techo en la política

Pese a la mejora de la economía, Morales considera que el principal límite para los activos argentinos ya no es económico. "Hoy el mercado está mirando más los riesgos políticos que los riesgos económicos", resumió.

A su entender, el riesgo país puede perforar los 400 puntos básicos de manera puntual, pero será difícil que logre sostenerse por debajo de ese nivel mientras persista la incertidumbre electoral.

"Los inversores quieren tener totalmente despejado el escenario político antes de hablar de una vuelta definitiva a los mercados internacionales." Incluso estimó que, sin el factor político, el indicador podría acercarse a los 350 puntos básicos.

La visión es compartida por la consultora F2, que considera que durante el segundo semestre el mercado empezará a concentrarse casi exclusivamente en las elecciones presidenciales de 2027.

"Vemos a un mercado que hace foco en lo que puede pasar en las Presidenciales de 2027", señalaron desde la firma, donde remarcan que la histórica volatilidad política argentina sigue pesando sobre las decisiones de inversión.

Para F2, esa incertidumbre limita tanto la compresión adicional del riesgo país como el potencial alcista de los bonos y de las acciones, ya que muchos inversores preferirán esperar mayores definiciones antes de incrementar su exposición al país.

Gastón Lentini, asesor financiero y fundador de Doctor de Tus Finanzas, comentó lo siguiente en dialogo con PERFIL: "Este Gobierno ha despejado buena parte de los vencimientos de este año y está gestionando despejar los vencimientos también del año que viene. Esta estrategia lo que asegura es que no aparezca en agenda el debate de si el Estado tiene o no posibilidades de hacer frente a los vencimientos de deuda, lo cual en conjunto con una estrategia de acumulación de reservas y de superávit fiscal debería continuar presionando al riesgo país hacia la baja, lo que tiene como resultado directo una suba de los bonos soberanos".

Qué hacer con los dólares

Consultado sobre el atractivo que comenzaron a tener los plazos fijos en dólares, luego de que algunos bancos elevaran las tasas hasta niveles cercanos al 5% anual, Morales cree que todavía existen alternativas más convenientes.

"Con el tipo de cambio relativamente estable, hoy conviene hacer un plazo fijo en pesos o comprar una letra en pesos y, al vencimiento, convertir esos pesos a dólares. Vas a terminar teniendo más dólares", explicó.

Las acciones y la inversión, bajo la lupa

En materia de renta variable, el estratega se muestra más prudente. "El problema va a ser el año que viene, cuando haya que empezar a hablar de política. Ahí las encuestas mandan."

Según explicó, a medida que se acerquen las elecciones podría acelerarse una dolarización de carteras si las expectativas políticas se deterioran.

Desde F2 también creen que el equity tendrá un recorrido más limitado durante los próximos meses. La consultora sostiene que, salvo en proyectos alcanzados por el RIGI, muchas inversiones seguirán postergándose hasta que exista mayor certeza sobre la continuidad del rumbo económico después de 2027.

¿Cómo posicionar la cartera en el segundo semestre?

En un escenario donde la política comienza a ganar protagonismo en las decisiones de inversión, Lentini considera que la clave pasa por diversificar la cartera según el perfil de riesgo de cada inversor.

Si bien coincide en que los fundamentos macroeconómicos mejoraron, advierte que los bonos soberanos ya no ofrecen el mismo potencial que al inicio de la gestión de Javier Milei. "Los bonos soberanos ya dejan de ser la oportunidad que fueron cuando comenzó el gobierno de Milei y empiezan a parecer algo caros. Hoy prometen rendimientos de entre 7% y 8% anual para una Argentina que todavía tiene mucho por demostrar", sostuvo.

"La Argentina cíclica puede seguir presente y un cambio de signo político en el futuro podría volver a hundir la cotización de los bonos si el actual rumbo económico no logra continuidad", sosteniendo que el principal riesgo de la Argentina sigue siendo político.

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En ese contexto, el especialista recomienda adaptar las inversiones al perfil de riesgo de cada ahorrista.

Para los inversores conservadores, sugiere optar por fondos comunes de inversión con exposición a renta fija internacional, que ofrecen rendimientos superiores al 6% anual con una menor exposición al riesgo argentino.

En el caso de los perfiles moderados, propone combinar renta fija latinoamericana con CEDEARs de compañías de consumo, además de aprovechar las correcciones que registraron empresas consolidadas como Microsoft.

Para quienes tienen un perfil más agresivo, considera que las oportunidades aparecen en acciones con mayor volatilidad, como Uber o Netflix, compañías que atravesaron fuertes correcciones bursátiles pero cuyos balances continúan mostrando resultados sólidos.

La macro mejora, pero la economía real todavía avanza con cautela

Más allá del desempeño de los mercados, Morales espera que la actividad económica continúe recuperándose durante el segundo semestre, aunque sin un rebote pronunciado.

"No creemos que vayamos a seguir con los bajos niveles de consumo que vimos desde fines del año pasado, pero tampoco vemos un rebote violento", indicó.

Entre los principales desafíos mencionó la recuperación del empleo y de la industria, en un contexto donde el tipo de cambio favorece las importaciones y dificulta la generación de puestos de trabajo.

Desde F2 coinciden en que el consumo seguirá mostrando una recuperación gradual y heterogénea. La consultora considera que, aunque la actividad continúe mejorando, el cambio de modelo económico todavía estará en desarrollo y los distintos sectores evolucionarán a velocidades diferentes.

Además, advierten que el escenario internacional tampoco ayuda a despejar incertidumbres. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente mantienen la presión sobre la inflación global y dificultan anticipar cuál será el impacto sobre la economía argentina durante el resto de 2026.

FN