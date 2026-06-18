La actividad industrial cayó 5% interanual en mayo, según la UIA

La actividad industrial cayó 5% interanual y 0,8% mensual, de acuerdo con las estimaciones del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA). Desde la entidad empresaria señalaron que los indicadores de mayo presentaron una "dinámica heterogénea respecto al mes anterior, con mejoras puntuales en algunos sectores, aunque sin modificar el panorama general de bajo nivel productivo".

A pesar de registrar leves mejoras mensuales en sectores puntuales debido a una baja base de comparación, la tendencia general sigue mostrando signos de debilidad.

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- Construcción y Automotriz: los despachos de cemento (+3,5%) y el Índice Construya (+1,9%) mostraron un respiro mensual en mayo. Sin embargo, la UIA advirtió que "el sector continúa rezagado ubicándose aún por debajo de 2022", con desplomes históricos del 23% y 30% respectivamente. Por su parte, la producción automotriz trepó un 2,2% mensual, pero se mantiene como uno de los rubros más golpeados en la comparación anual, con una caída del 19% frente a 2025.

- Metalmecánica y Maquinaria: profundizó su caída con una contracción del 1,4% mensual, acompañada por un desplome del 11,2% en el patentamiento de maquinaria industrial.

- Consumo energético: como reflejo del menor ritmo en las plantas, la demanda de energía eléctrica de los Grandes Usuarios Industriales registró una baja del 2,1% mensual.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones industriales hacia Brasil se contrajeron un 7% mensual, traccionadas por la menor dinámica de vehículos y productos primarios, mientras que la liquidación de divisas del sector agroindustrial retrocedió un 6,2% mensual (-11,7% interanual).

Primer cuatrimestre en rojo

Según los datos oficiales del INDEC la industria manufacturera en abril sufrió una baja del 2,8% interanual (i.a.) y del 2,1% respecto a marzo, acumulando una caída del 2,4% en el primer cuatrimestre.

Durante los primeros cuatro meses del año, el principal lastre industrial estuvo concentrado en los bienes durables y semidurables, los cuales se desplomaron un 21% interanual debido al enfriamiento del mercado interno. Las ramas de vehículos automotores y línea blanca explicaron gran parte de este comportamiento. Asimismo, el rubro de textil, prendas de vestir, cuero y calzado exhibió un retroceso acumulado del 15,4% i.a.

"Al analizar el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la industria continúa operando en un bajo nivel de actividad, ubicándose 2,4% por debajo del mismo período de 2025 y cerca de 10% por debajo de los niveles de 2022", concluyeron desde la UIA.

La única nota positiva del período auditado provino del sector de consumo masivo, que mostró un incremento acumulado del +2,1%, traccionado principalmente por el empuje de la industria farmacéutica y los artículos de higiene y limpieza, beneficiados por una baja base de comparación respecto al año anterior.

LM