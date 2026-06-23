Mejoró la salud del padre de Lionel Messi y le dieron el alta médica

Tras conocerse que enfrentaba problemas de salud y llevaba internado varios días, este lunes Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, recibió el alta médica y su evolución llevó tranquilidad a su familia y al capitán de la Selección Argentina en medio del desarrollo del Mundial 2026.

Fue el periodista Ángel de Brito quien, durante las últimas horas, confirmó la información e indicó que el padre del ídolo del fútbol ya abandonó el centro de salud dónde se encontraba y que, según trascendió, regresó a Rosario para continuar con su recuperación.

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