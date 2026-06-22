Lionel Messi y Rodrigo De Paul estrenaron nuevo look antes del partido de Argentina ante Austria

A pocas horas de un nuevo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, los detalles fuera del campo también captaron la atención de los fanáticos. Esta vez, los protagonistas fueron Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes aprovecharon la concentración para realizar un retoque estético antes de enfrentar a Austria.

El divertido video de todos los abrazos entre Messi y Scaloni en 20 años

Lejos de cambios radicales, ambos futbolistas optaron por mantener sus estilos característicos, aunque con algunos ajustes que reforzaron una imagen prolija y cuidada. Las fotografías difundidas por el estilista Dany Ale rápidamente se viralizaron entre los seguidores del seleccionado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el caso de Messi, el capitán conservó su clásico corte de cabello con laterales bajos y una parte superior apenas más ordenada. La barba, una de sus marcas registradas en los últimos años, apareció perfectamente perfilada y con líneas más definidas.

Messi, el mejor a los 39 años: "Este tipo se preparó para llegar a este Mundial en su mejor versión"

Por su parte, De Paul mantuvo la identidad estética que lo caracteriza, aunque con contornos más precisos en la zona de las sienes y la nuca. El volante apostó por una renovación sutil que potenció su imagen sin modificar la esencia de su look habitual.

Messi y De Paul: una amistad que trasciende el fútbol

La escena volvió a reflejar la estrecha relación que une a los dos futbolistas. Desde la conquista de la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y los títulos posteriores obtenidos por la Albiceleste, la conexión entre ambos se convirtió en una de las más sólidas dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Esa cercanía también se trasladó a su vida cotidiana. Actualmente, ambos comparten tiempo en Estados Unidos debido a la presencia de Messi en Inter Miami CF, donde De Paul suele acompañarlo en distintos entrenamientos y actividades personales.

La publicación realizada por Dany Ale mostró precisamente ese clima de camaradería que caracteriza al grupo. El peluquero mantiene una relación de confianza con varios integrantes del seleccionado y suele acompañarlos en competencias internacionales.

La nueva imagen de la Selección Argentina y su renovada indumentaria

Las fotografías también permitieron observar la nueva ropa de entrenamiento que utiliza la Selección Argentina durante esta etapa del torneo. El diseño llamó la atención por sus detalles modernos y por una estética diferente a la habitual.

Sampaoli en Talleres: un golpe de efecto, ¿un cambio de paradigma?

Los futbolistas lucieron shorts blancos con detalles celestes y azules, acompañados por una camiseta de entrenamiento con rayas verticales que recorren el frente de la prenda desde el cuello hasta el borde inferior. El color azul adquirió un protagonismo central en toda la indumentaria.

Además, sobresalieron las tres estrellas bordadas sobre el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), símbolo de los títulos mundiales conquistados por el seleccionado nacional y emblema de una generación que ya quedó grabada en la historia del deporte argentino.

En las imágenes difundidas durante la concentración también pudo apreciarse una diferencia en la forma de vestir de los jugadores. Mientras Rodrigo De Paul eligió una versión de manga larga para los entrenamientos recientes, Lionel Messi mantuvo la tradicional camiseta de manga corta.