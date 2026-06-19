La prensa internacional se hizo eco en las últimas horas del escándalo que involucró a Florencia Peña, luego de que la conductora afirmara en vivo que Jorge Messi, padre de Lionel, había fallecido. La información era falsa y fue desmentida oficialmente por la familia del capitán argentino, que confirmó que Jorge atraviesa un problema de salud y se encuentra bajo supervisión médica. El episodio ocurrió durante la transmisión del programa El Show del Verano, por Luzu TV, y generó una rápida reacción pública y mediática.

El hecho tuvo lugar en pleno Mundial y mientras Lionel Messi era noticia por su extraordinaria actuación con la Selección Argentina, lo que amplificó el impacto del error. Tras la difusión del rumor, la familia Messi emitió un comunicado para aclarar la situación y pedir respeto por la intimidad familiar. Horas más tarde, Peña pidió disculpas públicas y anunció su renuncia al canal de streaming.

El escándalo trascendió rápidamente las fronteras del país y dejó de ser un tema exclusivamente local. Diarios, portales y cadenas internacionales le dedicaron amplios artículos al episodio, analizándolo desde distintos enfoques, que fueron desde el impacto de la desinformación hasta los reclamos por una mayor responsabilidad mediática.

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Cómo tituló y analizó la prensa internacional el escándalo de Florencia Peña

El diario británico Daily Mail tituló su cobertura destacando la renuncia de la presentadora argentina y calificó su pedido de perdón como una “disculpa humillante”. En su artículo, el medio señaló que “la presentadora argentina que afirmó falsamente que el padre de Lionel Messi había muerto ha emitido una emotiva disculpa y ha renunciado a su trabajo en la cadena de televisión”.

También desde Londres, The Guardian enfocó su cobertura en el comunicado oficial de la familia Messi y en el pedido explícito de “humanidad”. El diario subrayó la necesidad de preservar la intimidad frente a una situación estrictamente privada y cuestionó la circulación de versiones no confirmadas en medios de alta exposición, en referencia a lo ocurrido en Luzu TV.

Por su parte, The Times tituló: “Cómo la falsa noticia sobre la muerte del padre de Lionel Messi provocó indignación en su país de origen”. Según el medio, la presentadora renunció “profundamente avergonzada” tras difundir información falsa sobre un héroe nacional, en un escándalo que derivó en despidos de productores, caída de audiencia y amenazas de retiro de patrocinadores.

En Estados Unidos, New York Post también resaltó la renuncia de Peña y el fuerte rechazo social que generó el episodio en la Argentina. Además, la publicación mencionó el revuelo político posterior y las reacciones de distintas figuras públicas frente a lo ocurrido, como la del presidente Javier Milei.

Desde una mirada más sectorial, el portal Deadline abordó el caso desde la óptica de la industria televisiva. En su nota afirmó que “una presentadora argentina ha dimitido tras anunciar falsamente en directo la muerte del padre de la superestrella del fútbol Lionel Messi”, y subrayó que la desinformación obligó a la familia a salir públicamente a desmentir los rumores.

Otros medios internacionales también reflejaron el impacto del caso. En Irlanda, The Sun informó sobre "la renuncia de la estrella" y confirmó su salida de Luzu TV. En Perú, RPP también puso el foco en el pedido de perdón de Peña y en el malestar expresado por la familia del futbolista.

Florencia Peña anunció en vivo la muerte del papá de Messi y luego pidió disculpas: “Me comí la curva”

En Chile, BioBio destacó el impacto personal del episodio y la reacción emocional de la conductora tras quedar desvinculada del programa. En México, Excélsior optó por un enfoque contextual, explicando quién es Florencia Peña y cómo se originó la fake news que se viralizó en cuestión de minutos.

Asimismo, medios como NBC Miami y distintas publicaciones digitales retomaron el eje del pedido de prudencia y humanidad, al advertir sobre el daño que pueden causar los rumores en situaciones delicadas. Revistas como HOLA.com, en su edición estadounidense, también resaltaron el esfuerzo de la familia por frenar la desinformación y proteger su intimidad.

El comunicado de la familia Messi y el impacto global

La reacción de la familia Messi fue uno de los ejes centrales de la cobertura internacional. Tanto medios estadounidenses como europeos reprodujeron de forma textual el comunicado oficial emitido el jueves, en el que se aclaró el estado de salud de Jorge Messi y se cuestionó con dureza el tratamiento mediático del tema.

Comunicado de la familia Messi.

“La familia Messi informa que Jorge está pasando por una situación de salud. En este momento, está bajo supervisión médica, recuperándose y su estado de salud está mejorando”, señalaron. A continuación, expresaron su malestar: “Ante los informes, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia desea expresar su profundo disgusto por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

El comunicado fue replicado por medios como The Economic Times, que subrayaron el pedido de responsabilidad hacia la prensa. “Solo los familiares más cercanos tienen información veraz y precisa sobre el estado de salud de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe considerarse válida ni veraz”, indicaron desde la familia.

En ese mismo texto, destacaron: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de sus seres queridos no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”. También agradecieron las muestras de apoyo recibidas y solicitaron preservar la privacidad durante el proceso de recuperación.

RV CP