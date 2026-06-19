Los duros mensajes de Eduardo Feinmann y Jonathan Viale contra Florencia Peña

Florencia Peña quedó envuelta en una fuerte polémica luego de anunciar al aire en Luzu TV una información falsa sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El episodio ocurrió durante el programa “El Show del Verano” y rápidamente generó repercusión en redes sociales y en distintos medios de comunicación.

Eduardo Feinmann fue uno de los más duros con la actriz y la calificó como “una irresponsable absoluta”. Además, cuestionó la manera en que se manejó la información y aseguró que no creyó en el arrepentimiento expresado por la conductora. “Ante una muerte hay que ser responsable, no podés dar información que no sucedió”, afirmó durante su programa.

"Se hubiera quedado haciendo los videítos para OnlyFans o los videítos porno que hacía. O haciendo lo que ella dice que sabe actuar, que es actuar. Andá al teatro, ocupate de eso", afirmó Feinmann, recordando el contenido para adultos que realizó tiempo atrás Peña y el video íntimo que se viralizó de ella junto a su anterior marido, además de descalificar su profesión como actriz.

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Feinmann cuestionó el descargo de Peña, que responsabilizó a los integrantes de la producción por el error. "Mandó a la parrilla a los laburantes. ¡Y se hace la sorora! La nacional y popular. ¿Lo es cierto?", afirmó el periodista.

Jonatan Viale también se sumó a las críticas y el tema se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales, donde circularon distintos fragmentos de programas de televisión y radio analizando lo sucedido.

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