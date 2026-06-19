Javier Milei promulgó ley de regularización y entrega voluntaria de armas

El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.805 de Armas de Fuego, una norma que establece un régimen de regularización de la tenencia de armas y amplía la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria. La iniciativa había sido aprobada el mes pasado por el Senado y ya fue publicada oficialmente.

La ley dispone “la regularización sobre la tenencia y la extensión del Programa de Entrega Voluntaria” y crea un procedimiento que regirá en todo el territorio nacional para aquellas personas jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional, así como también sus repuestos principales, que no se encuentren registrados conforme a la normativa vigente.

El Senado convirtió en ley la regularización de armas de fuego

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De acuerdo con el texto, quienes tengan armas sin declarar o con una situación registral irregular podrán presentarse voluntariamente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para iniciar el proceso de regularización. El plazo para hacerlo será de 360 días contados desde la entrada en vigencia de la ley.

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